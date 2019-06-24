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Жители поселка Ревякино: «Детям негде заниматься спортом! Наш стадион заброшен много лет»
Фото Натальи Решетовой.

Жители поселка Ревякино: «Детям негде заниматься спортом! Наш стадион заброшен много лет»

Активисты записали видеообращение Владимиру Путину.

Стадион в поселке Ревякино Ясногорского района заброшен уже много лет. Когда-то здесь проводились концерты, праздники, масштабные областные и местного уровня соревнования, да и просто ребята гоняли каждый день в футбол. Стадион довольно большой — площадь территории 19 тыс. кв. м.

Сейчас всё выглядит довольно печально: за спортивным объектом никто не ухаживает, территория заросла высоченной травой, асфальт потрескался, забор покосился, а на стареньких трибунах собираются любители выпить.

Ревякинцы мечтают, чтобы их дети могли заниматься спортом в родном поселке. Но пока это невозможно, спортивных площадок в их населенном пункте не так много.

Наталья Решетова, местная жительница, рассказывает:

Наталья Решетова

– Наш стадион существует с 60-х годов. Тогда его на баланс взял Ревякинский механический завод и ухаживал за ним. Но предприятие обанкротилось, и площадка стала никому не нужна. В поселке начали строить ФОК, но его строительство не завершено. Забор стадиона до сих пор в частном владении, сейчас он выставлен на торги.

Мы мечтаем, чтобы наш стадион возродили! Мы бы хотели, чтобы здесь был спортивный центр для людей всех возрастов: небольшая детская площадка, уличные тренажеры, большое футбольное поле. У нас достаточно молодежи, ребята хотят заниматься спортом!

По словам Натальи, они обращались в местную и районную администрацию, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Отчаявшиеся ревякинцы записали видеообращение Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Жителей поддержала и уроженка Ревякино Анастасия Войнова – известная российская велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, четырехкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы по велоспорту. На своей страничке «ВКонтакте» спортсменка написала:

Анастасия Войнова

– Каждый ребенок достоин будущего! Так много детей из поселков и маленьких городов хотели бы заниматься спортом. Во многих местах нет возможности для этого. И я говорю даже не о специализированных спортивных школах и спортивных объектах, а об обычных стадионах, где дети смогли бы активно проводить свое время и развиваться. Очень надеюсь, что этот вопрос в скором времени будет разрешен.

Дадут ли вторую жизнь стадиону? Об этом Myslo рассказала заместитель главы администрации МО Ясногорский Ольга Зименкова:

Ольга Зименкова

– С 2014 года стадион находится на балансе администрации МО Ясногорский район. 17 мая 2019 года мы встретились с инициативной группой поселка Ревякино. На встрече обсуждался вопрос развития стадиона. У нас давно были такие планы, но, учитывая финансовую составляющую, реконструкция выйдет дорогой. В связи с этим мы делаем ставку на долгосрочное развитие стадиона. Мы дали жителям выбрать, что они хотят видеть на площадке. Решили, что будет мини-футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, детский городок, площадка для фитнеса, сцена, трибуны, раздевалки, хоккейная площадка и воркаут. Сейчас дано задание проектировщику. В конце июля — начале августа нам предоставят проект. На примере других стадионов подобный капремонт стоит порядка 17 млн рублей. В любом случае мы будем согласовывать проект с общественностью и озвучим сроки реализации. Администрация находится в постоянном диалоге с жителями, мы сами заинтересованы в том, чтобы благоустроить стадион.

Когда жители Ревякино смогут заниматься спортом на нормальном стадионе, скоро узнаем. Myslo следит за развитием событий.

Галерея
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 1
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 2
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 3
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 4
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 5
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 6
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 7
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 8
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 9
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 10
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 11
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 12
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 13
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 14
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 15
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 16
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 17
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 18
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 19
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 20
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 21
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 22
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 23
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 24
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 25
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 26
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 27
Заборошенный стадион в поселке Ревякино, Фото: 28
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:38 0
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