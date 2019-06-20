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В Тульском областном перинатальном центре появился новый аппарат искусственной вентиляции легких
Фото Алексея Пирязева.

В Тульском областном перинатальном центре появился новый аппарат искусственной вентиляции легких

Современное оборудование было приобретено за счет внебюджетных средств.

Новый современный аппарат появился в Тульском областном перинатальном центре после посещения губернатора Алексея Дюмина.

12 февраля он осмотрел состояние здания и пообщался с врачами. В ходе беседы с главным специалистом перинатального центра выяснилось: медучреждению необходим современный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Тогда Алексей Дюмин пообещал, что найдет внебюджетные средства на покупку аппарата ИВЛ. Губернатор сдержал свое слово: в начале июня оборудование поступило в центр, и сейчас уже вовсю работает и спасает жизни новорожденных пациентов.

Аппарат был приобретен за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива». Стоимость оборудования – более 5 000 000 рублей.

Заместитель главного врача по детству Тульского областного перинатального центра Александр Протасеня:

Александр Протасеня

- Аппарат позволяет проводить абсолютно все актуальные методы респираторной поддержки новорожденным детям — от минимально инвазивного до самого условно агрессивного, в тех случаях, когда это необходимо. При этом аппарат интеллектуально меняет режимы в зависимости от состояния новорожденного. При этом он позволяет осуществлять все режимы на одном аппарате без смены контуров и трубок. Это очень важно, потому что любое вмешательство в жизнь с экстремально низкой массой тела может быть сопряжено пусть с кратковременным, но ухудшением состояния. Новый аппарат предназначен для работы с новорожденными с массой тела от 300 граммов.

И мы уже видим результаты: за две недели лечение на нем прошли трое малышей, и один из них испытал на себе все режимы аппарата. Сейчас ребенок благополучно переведен на второй этап выхаживания, на самостоятельное дыхание. Соответственно, наше вмешательство в его жизнь было непродолжительным, но крайне эффективным.

Новое оборудование — это еще один шаг к повышению процента выхаживания недоношенных детей. Год от года этот показатель в нашем регионе растет. В 2017 году выживаемость детей с экстремально низкой массой тела было всего 20%, а в 2018-м увеличилось до 75%.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина рассказала, что обновление оборудования в перинатальном центре ведется постоянно:

Татьяна Семина

- Перинатальный центр — это координатор всей работы региона по родовспоможению и оказанию медицинской помощи новорожденным, поэтому именно здесь и должно появляться высокотехнологичное оборудование. Материально-техническая база обновляется здесь ежегодно, но прогресс не стоит на месте, поэтому в этом году еще один аналогичный аппарат будет приобретен за счет бюджетных средств.

 

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:46 +2
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