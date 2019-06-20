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Туляк нашел в Санкт-Петербурге старый скелет
Фото yandex.ru/maps

Туляк нашел в Санкт-Петербурге старый скелет

Предполагается, что останки пролежали на пустыре около двух лет.

Вечером 19 июня в службу 112 Санкт-Петербурга позвонил 30-летний житель Тульской области. Мужчина сообщил, что на пустыре неподалеку от дома №12 на проспекте Кузнецова лежит скелетированный труп.
 
«Личность и возраст человека не установлены (предположительно, женщина). Останкам около двух лет», — сообщают «Невские новости».
 

Причину смерти и личность умершей предстоит установить специалистам.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:31 +4
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