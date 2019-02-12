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В каком состоянии сейчас находится Тульский областной перинатальный центр?

В каком состоянии сейчас находится Тульский областной перинатальный центр?

С визитом в медучреждение нагрянул губернатор. Алексей Дюмин узнал о текущих проблемах и расспросил о подготовке к строительству нового здания.

12 февраля Алексей Дюмин посетил Тульский областной перинатальный центр. Этот родильный дом был открыт в 1985 году, и сейчас ежегодно в нем рождается более 4000 детей.

Подготовка к строительству нового здания идет полным ходом, ну а пока губернатор приехал, чтобы узнать, в чем нуждается функционирующий медцентр. И как оказалось, проблемы в учреждении есть. 

Врио главного врача Тульского перинатального центра Олег Черепенко:

Олег Черепенко

– Наш центр был оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием по федеральной программе в 2014 году. Мы продолжаем обновлять оборудование, дополнять его более усовершенствованными моделями. Так, в 2018 году мы приобрели УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет нам проводить современную диагностику. На 2019 год запланировано приобретение восьми аппаратов ЭКГ, которые дадут возможность следить за состоянием плодов во время беременности и родов. Помимо этого, в учреждении остается потребность в приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных. Сейчас таких аппаратов у нас 10, но нужно еще два, которые будут обладать функцией частотного дыхания.

Заявка на покупку необходимой аппаратуры была передана центром в министерство здравоохранения, и сейчас бюджет на эти расходы утверждается. Цена вопроса составляет чуть больше 5,5 миллионов рублей. 

Алексей Дюмин пообещал помочь с покупкой и приобрести один аппарат за счет средств фонда «Перспектива».

Самым проблемный в перинатальном центре остается вопрос с ремонтом. Например, по словам врио главного врача перинатального центра Олега Черепенко, с 2011 года в центре затапливает техподполье.

Кроме того, через швы в перекрытиях стен во время дождя вода попадает в палаты. Губернатор Алексей Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко немедленно подключиться к вопросу и устранить недочеты.

Острым остается и вопрос с оснащением кадров. В перинатальном центре работает 74 врача и 147 сотрудников среднего медицинского персонала. Обеспеченность кадрами в среднем составляет 76%. Но медучреждению требуется еще как минимум четыре неонатолога и два реаниматолога-анестезиолога. Этот вопрос сейчас решается министерством здравоохранения Тульской области.

На встрече поднимался вопрос и о строительстве нового перинатального центра в Туле. Работы начнутся уже этой весной.

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко:

Элеонора Шевченко

–  14 января мы получили сметы. Всего на строительство потребуется 4,3 млрд рублей, из них 3,4 млрд будет потрачено на строительно-монтажные работы, остальное на закупку оборудования. Уже сейчас объявлен аукцион на проведение работ, к концу апреля мы планируем заключить контракт и приступить к строительству. 

Открыть перинатальный центр планируется в 2021 году. Это будет совершенно новое учреждение, оснащенное в соответствии со всеми современными требованиями.

Появятся новые операционные блоки, устроенные по принципу индивидуальных родильных боксов-палат, в каждой из которых будет находиться только одна роженица. В центре также появится аппаратура, позволяющая проводить постоянный мониторинг состояния беременной и плода. 

Когда новое здание откроется, на территории старого перинатального центра планируют разместить большое амбулаторное отделение патологии новорожденных. 

– Строительство нового корпуса перинатального центра крайне важно для региона. В новом здании предусмотрено современное оборудование по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела. Станет возможным совместное пребывание матери и ребенка. Дело не быстрое, но в то же время затягивать нам нельзя. Все работы должны быть проведены качественно и в срок, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Визит в перинатальный центр Алексей Дюмин закончил поздравлением молодых мам. Губернатор вручил подарки семье Ериловых и семье Донских.

– Акция «Подарок новорожденному» стартовала год назад, и мы видим хорошие отзывы о ней от молодых семей. Мы видим, что этот, пусть и небольшой, подарок помогает молодым родителям и детям в первые недели после выписки из родильного дома. Именно поэтому я принял решение продолжать акцию дальше. 

Юлия и Сергей Ериловы с дочкой Татьяной:

– Это наш первый ребенок, поэтому, конечно, переживали. Но отношение персонала здесь потрясающее. Думаем, что вернемся сюда и за вторым ребеночком в ближайшее время. Хотим сказать спасибо за подарок. Это хорошая поддержка для молодой семьи.

Анастасия и Денис Донские с сыном Кириллом:  

– Это наш третий ребенок, нам есть, с чем сравнить, поэтому можно с уверенностью сказать, что в Тульском областном перинатальном центре очень хорошее отношение к роженицам. Здесь внимательные врачи, спасибо им за оказанную помощь. И, конечно, было очень приятно получить подарок на выписке. Он нам очень пригодится!

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 19:22 +1
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