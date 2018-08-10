новости
новости
Регистрация
Под Тулой бизнесмен умудрился купить землю под водоемом и дом с людьми
Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей.

Под Тулой бизнесмен умудрился купить землю под водоемом и дом с людьми

В ситуации разбирался Myslo.

Снос дома с прописанными в нем людьми и массовая гибель рыбы в пруду – вроде бы разные истории, связанные, на первый взгляд, только географически: они обе произошли в деревне Бураково Ясногорского района.

В Бураково всегда было много гостей: тонкий ручеек реки Осетр в этом месте превращается в широкую запруду. Вода прогревается быстро, можно купаться, да и рыбы в нем предостаточно. Пруд был организован специально для разведения рыбы еще в 70-х. Ясногорский совхоз «Лесной» разводил рыбу – карпа, толстолобика, щуку, леща, но в девяностые годы обанкротился.

За почти 30 лет территории на живописных берегах пруда ушли в частную собственность. Несмотря на это, берега пруда – излюбленное место отдыха и местных, и приезжих. Но вот уже больше двух недель на пляжах пусто.

В конце июля вода в пруду внезапно стала сине-зеленой, а вскоре на поверхности появилась дохлая рыба. Жители забили тревогу: вдруг какие отходы слили? Приехавшая на место комиссия взяла пробы воды и несколько мертвых рыбин для экспертизы.

На данный момент результаты исследований готовы: в воде не обнаружено загрязняющих веществ. Вскрытие рыбы показало, что причина ее смерти – нарушение газообмена, то есть она задохнулась вследствие недостатка в воде кислорода. Зеленый же цвет воде придала водоросль, которая стремительно развилась в пруду.

Заместитель главы администрации МО Ясногорский Ольга Зименкова:

Ольга Зименкова

–  Эта водоросль активно потребляет кислород, поэтому его уровень резко понизился в воде, что и стало причиной гибели рыбы. Поспособствовала этой ситуации и жаркая погода, 26 июля в тени температура достигала 30-32 градуса. А на солнце еще больше. Вода, уровень которой упал на 40 сантиметров, быстро прогревалась, из-за чего водоросль росла еще быстрее.

 

Но уровень воды понизился вовсе не из-за жары, а, как выяснилось, вследствие самоуправства предпринимателя Владимира Сакова, который чудесным образом оказался собственником земли, на которой располагается пруд.

Ситуация неоднозначная: водный объект находится в федеральной собственности, а земля под ним – в частных руках.

Землю (она, кстати, по документам числится как сельхозугодья) под прудом (в 345 га) Владимир Саков приобрел в 2012 году, вместе с ней прикупил еще и дамбу. Оформлена вся эта недвижимость на ООО «Рыбхоз «Лесное». Саков самовольно построил на берегу насосную станцию, а весной этого года он решил было спустить пруд, оставив лишь небольшой водоем. Открыл шлюзы на дамбе и начал сливать воду, но самоуправство остановили местные жители.

Дело в том, что хлынувшая вода перекрыла дорогу к деревням Квашнино, Екатериновка и Чертовое. На плохое дорожное сообщение жители жаловались в районную администрацию давно и просили сделать дорогу. Но теперь они лишились и этого пути.

Этот же участок дороги через несколько дней:

К тому моменту пруд обмелел на 40 сантиметров. При максимальной глубине водоема в 2,5 метра цифра существенная.

На место прибыли представители администрации Ясногорского района и других проверяющих органов и заставили Сакова закрыть шлюз. Однако предприниматель отступать не хотел и заявил, что все равно откроет шлюз, потому что под прудом находится его собственность.

Предприниматель на призывы местных жителей не отвечает, а лишь меняет исписанные профлисты на новые и делает ограждение больше:

По словам местных жителей, предприниматель планировал заняться разведением рыбы и организовать на своих владениях платную рыбалку.

Нарушений в действиях Владимира Сакова более чем достаточно. Так, берег пруда администрация потребовала освободить и снести самовольную постройку. Срок дан до 1 сентября. Если владелец не исполнит требований, районные чиновники пойдут в суд.

Кроме этого проверки здесь проводят Ростехнадзор, Росприроднадзор, Федеральное агентство водных ресурсов России и другие ведомства. Заинтересовались этими фактами и сотрудники правоохранительных органов – началась проверка в рамках уголовного дела по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.

По итогам расследования будет ясно, как земельный участок под объектом, находящимся в федеральной собственности, попал в частные руки.

Примечательно, что предприниматель Владимир Саков успел натворить дел не только в воде, но и на суше.

В деревне Бураково по адресу улица Молодежная, дом №21 еще недавно находилось здание – бывшее управление совхоза «Лесное». По документам оно числилось как нежилое, да и выглядело, собственно, так же – пустовало больше 15 лет.

Однако местные знали, что еще в начале 2000-х в одном из подъездов жили люди, в другом находилась библиотека, почта и правление совхоза. Когда совхоз обанкротился, то имущество вместе с домом попало в конкурсную массу. Чиновники тогда не удосужились решить этот вопрос и перевести дом в муниципальную собственность. Здание ветшало, и люди стали съезжать из него: кто квартиру снял, кто к знакомым или родственникам поехал жить. Но прописка осталась. Таких было восемь человек.

Став собственником здания, Владимир Саков оценил, что реконструкция или ремонт нецелесообразен и решил снести ветхое строение. И снес!

О том, что в здании прописаны люди, бизнесмен знал:

– Он обращался в полицию с заявлением о том, чтобы выписать из квартир жильцов, но получил отказ. Правда, планов его это не изменило – он всё же снес дом. На эти работы не нужно брать разрешение в администрации, поэтому о сносе дома стало известно, когда работы уже были выполнены. Люди же, жившие в здании, остались без прописки, – поясняет Ольга Зименкова.

Получилось, что восемь человек в одночасье стали бомжами. И как действовать в этой ситуации? С одной стороны, сами виноваты: чего ждали и почему не подавали документы на улучшение жилищных условий? С другой: Саков не попытался решить этот вопрос с учетом интересов людей.

Администрация обещала людям, прописанным в снесенном доме, предоставить жилье в маневренном фонде.

Редакция Myslo будет следить за расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий чиновниками Ясногорского района.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:23 +8
Другие статьи по темам
Событие
рыба подохласпустил пруд
Место
Тульская областьЯсногорский районБураково

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сеть магазинов «Валентина»: -50% на лето. Успей стать неотразимой!
Сеть магазинов «Валентина»: -50% на лето. Успей стать неотразимой!
Под Ефремовом вооруженные преступники угнали грузовик «Красное и Белое»
Под Ефремовом вооруженные преступники угнали грузовик «Красное и Белое»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.