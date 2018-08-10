Под Тулой бизнесмен умудрился купить землю под водоемом и дом с людьми

Фото Дмитрия Дзюбина и из соцсетей.

Снос дома с прописанными в нем людьми и массовая гибель рыбы в пруду – вроде бы разные истории, связанные, на первый взгляд, только географически: они обе произошли в деревне Бураково Ясногорского района.

В Бураково всегда было много гостей: тонкий ручеек реки Осетр в этом месте превращается в широкую запруду. Вода прогревается быстро, можно купаться, да и рыбы в нем предостаточно. Пруд был организован специально для разведения рыбы еще в 70-х. Ясногорский совхоз «Лесной» разводил рыбу – карпа, толстолобика, щуку, леща, но в девяностые годы обанкротился.

За почти 30 лет территории на живописных берегах пруда ушли в частную собственность. Несмотря на это, берега пруда – излюбленное место отдыха и местных, и приезжих. Но вот уже больше двух недель на пляжах пусто.

В конце июля вода в пруду внезапно стала сине-зеленой, а вскоре на поверхности появилась дохлая рыба. Жители забили тревогу: вдруг какие отходы слили? Приехавшая на место комиссия взяла пробы воды и несколько мертвых рыбин для экспертизы.

На данный момент результаты исследований готовы: в воде не обнаружено загрязняющих веществ. Вскрытие рыбы показало, что причина ее смерти – нарушение газообмена, то есть она задохнулась вследствие недостатка в воде кислорода. Зеленый же цвет воде придала водоросль, которая стремительно развилась в пруду.

Заместитель главы администрации МО Ясногорский Ольга Зименкова:

Ольга Зименкова – Эта водоросль активно потребляет кислород, поэтому его уровень резко понизился в воде, что и стало причиной гибели рыбы. Поспособствовала этой ситуации и жаркая погода, 26 июля в тени температура достигала 30-32 градуса. А на солнце еще больше. Вода, уровень которой упал на 40 сантиметров, быстро прогревалась, из-за чего водоросль росла еще быстрее.

Но уровень воды понизился вовсе не из-за жары, а, как выяснилось, вследствие самоуправства предпринимателя Владимира Сакова, который чудесным образом оказался собственником земли, на которой располагается пруд.

Ситуация неоднозначная: водный объект находится в федеральной собственности, а земля под ним – в частных руках.

Землю (она, кстати, по документам числится как сельхозугодья) под прудом (в 345 га) Владимир Саков приобрел в 2012 году, вместе с ней прикупил еще и дамбу. Оформлена вся эта недвижимость на ООО «Рыбхоз «Лесное». Саков самовольно построил на берегу насосную станцию, а весной этого года он решил было спустить пруд, оставив лишь небольшой водоем. Открыл шлюзы на дамбе и начал сливать воду, но самоуправство остановили местные жители.

Дело в том, что хлынувшая вода перекрыла дорогу к деревням Квашнино, Екатериновка и Чертовое. На плохое дорожное сообщение жители жаловались в районную администрацию давно и просили сделать дорогу. Но теперь они лишились и этого пути.

Этот же участок дороги через несколько дней:

К тому моменту пруд обмелел на 40 сантиметров. При максимальной глубине водоема в 2,5 метра цифра существенная.

На место прибыли представители администрации Ясногорского района и других проверяющих органов и заставили Сакова закрыть шлюз. Однако предприниматель отступать не хотел и заявил, что все равно откроет шлюз, потому что под прудом находится его собственность.

Предприниматель на призывы местных жителей не отвечает, а лишь меняет исписанные профлисты на новые и делает ограждение больше:

По словам местных жителей, предприниматель планировал заняться разведением рыбы и организовать на своих владениях платную рыбалку.

Нарушений в действиях Владимира Сакова более чем достаточно. Так, берег пруда администрация потребовала освободить и снести самовольную постройку. Срок дан до 1 сентября. Если владелец не исполнит требований, районные чиновники пойдут в суд.

Кроме этого проверки здесь проводят Ростехнадзор, Росприроднадзор, Федеральное агентство водных ресурсов России и другие ведомства. Заинтересовались этими фактами и сотрудники правоохранительных органов – началась проверка в рамках уголовного дела по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.

По итогам расследования будет ясно, как земельный участок под объектом, находящимся в федеральной собственности, попал в частные руки.

Примечательно, что предприниматель Владимир Саков успел натворить дел не только в воде, но и на суше.

В деревне Бураково по адресу улица Молодежная, дом №21 еще недавно находилось здание – бывшее управление совхоза «Лесное». По документам оно числилось как нежилое, да и выглядело, собственно, так же – пустовало больше 15 лет.

Однако местные знали, что еще в начале 2000-х в одном из подъездов жили люди, в другом находилась библиотека, почта и правление совхоза. Когда совхоз обанкротился, то имущество вместе с домом попало в конкурсную массу. Чиновники тогда не удосужились решить этот вопрос и перевести дом в муниципальную собственность. Здание ветшало, и люди стали съезжать из него: кто квартиру снял, кто к знакомым или родственникам поехал жить. Но прописка осталась. Таких было восемь человек.

Став собственником здания, Владимир Саков оценил, что реконструкция или ремонт нецелесообразен и решил снести ветхое строение. И снес!

О том, что в здании прописаны люди, бизнесмен знал:

– Он обращался в полицию с заявлением о том, чтобы выписать из квартир жильцов, но получил отказ. Правда, планов его это не изменило – он всё же снес дом. На эти работы не нужно брать разрешение в администрации, поэтому о сносе дома стало известно, когда работы уже были выполнены. Люди же, жившие в здании, остались без прописки, – поясняет Ольга Зименкова.

Получилось, что восемь человек в одночасье стали бомжами. И как действовать в этой ситуации? С одной стороны, сами виноваты: чего ждали и почему не подавали документы на улучшение жилищных условий? С другой: Саков не попытался решить этот вопрос с учетом интересов людей.

Администрация обещала людям, прописанным в снесенном доме, предоставить жилье в маневренном фонде.

Редакция Myslo будет следить за расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий чиновниками Ясногорского района.