Житель Ясногорска накопил 54 штрафа ГИБДД и не смог уехать в Грузию
Судебные приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы страны.
На исполнении в отделе судебных приставов Ясногорского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по 54 штрафам за нарушение Правил дорожного движения.
Должник знал о наличии исполнительного производства, но погашать задолженность не спешил. В результате приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы России.
Любитель быстрой езды за рулем собрался провести отпуск у родственников в Грузии. Как только поездка оказалась под угрозой срыва, он сразу же оплатил все штрафы.
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