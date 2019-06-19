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Житель Ясногорска накопил 54 штрафа ГИБДД и не смог уехать в Грузию

Житель Ясногорска накопил 54 штрафа ГИБДД и не смог уехать в Грузию

Судебные приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы страны.

На исполнении в отделе судебных приставов Ясногорского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по 54 штрафам за нарушение Правил дорожного движения.

Должник знал о наличии исполнительного производства, но погашать задолженность не спешил. В результате приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы России.

Любитель быстрой езды за рулем собрался провести отпуск  у родственников в Грузии. Как только поездка оказалась под угрозой срыва, он сразу же оплатил все штрафы.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:27 +2
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