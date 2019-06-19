новости
новости
Регистрация
Тульские промышленники будут сотрудничать с «Росатомом»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские промышленники будут сотрудничать с «Росатомом»

Глава региона Алексей Дюмин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провели совещание с руководителями тульских предприятий.

Основной темой стали перспективы сотрудничества ГК «Росатом» с тульскими промышленниками. Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области взаимодействие с «Росатомом» открывает новые возможности в части развития и расширения линейки продукции предприятий и организации новых инновационных разработок. Некоторые тульские оборонные заводы уже производят изделия для атомной промышленности военного и гражданского назначения.

«Наши промышленные предприятия предлагают свои изделия для нужд корпорации – начиная с поставок электроприводов и изделий из молибдена, хрома, вольфрама, никеля и заканчивая форменной обувью для сотрудников. Сейчас активно идет формирование приоритетных технологических направлений для поддержки и продвижения инноваций», – сказал Алексей Дюмин.

«Росатом» активно сотрудничает с ТулГУ – вуз выполняет для госкорпорации научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивает ее молодыми специалистами.

Тульская область расширяет сотрудничество с «Росатомом» в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». В структуру «Росатома» входят крупные предприятия по производству композитных материалов на основе углеродного волокна, корпорация занимает более 50% отечественного рынка композитов. 

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов рассказал на совещании о градообразующих предприятиях региона, реализации крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, а руководители крупных промышленных предприятий рассказали о выпуске гражданской продукции на своих производствах. Подводя итоги совещания, Алексей Дюмин отметил, что состоявшаяся встреча открывает новые возможности для развития партнерства:

«Это касается не только расширения перечня продукции, которую тульские предприятия готовы предложить атомной энергетике, но и перспективных разработок, подготовки кадров. В дальнейшем наша совместная работа с Росатомом должна стать более системной».

В рамках визита глава «Росатома» Алексей Лихачев в сопровождении первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева посетил оборонные предприятия «Сплав» и «Щегловский вал».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
сотрудничество с Росатомомтульские предприятиярабочее совещаниеправительство Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый водопровод избавит жителей Пролетарского района от коммунальных аварий
Новый водопровод избавит жителей Пролетарского района от коммунальных аварий
Житель Ясногорска накопил 54 штрафа ГИБДД и не смог уехать в Грузию
Житель Ясногорска накопил 54 штрафа ГИБДД и не смог уехать в Грузию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.