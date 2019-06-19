Тульские промышленники будут сотрудничать с «Росатомом»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Основной темой стали перспективы сотрудничества ГК «Росатом» с тульскими промышленниками. Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области взаимодействие с «Росатомом» открывает новые возможности в части развития и расширения линейки продукции предприятий и организации новых инновационных разработок. Некоторые тульские оборонные заводы уже производят изделия для атомной промышленности военного и гражданского назначения.

«Наши промышленные предприятия предлагают свои изделия для нужд корпорации – начиная с поставок электроприводов и изделий из молибдена, хрома, вольфрама, никеля и заканчивая форменной обувью для сотрудников. Сейчас активно идет формирование приоритетных технологических направлений для поддержки и продвижения инноваций», – сказал Алексей Дюмин.

«Росатом» активно сотрудничает с ТулГУ – вуз выполняет для госкорпорации научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивает ее молодыми специалистами.

Тульская область расширяет сотрудничество с «Росатомом» в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». В структуру «Росатома» входят крупные предприятия по производству композитных материалов на основе углеродного волокна, корпорация занимает более 50% отечественного рынка композитов.

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов рассказал на совещании о градообразующих предприятиях региона, реализации крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, а руководители крупных промышленных предприятий рассказали о выпуске гражданской продукции на своих производствах. Подводя итоги совещания, Алексей Дюмин отметил, что состоявшаяся встреча открывает новые возможности для развития партнерства:

«Это касается не только расширения перечня продукции, которую тульские предприятия готовы предложить атомной энергетике, но и перспективных разработок, подготовки кадров. В дальнейшем наша совместная работа с Росатомом должна стать более системной».

В рамках визита глава «Росатома» Алексей Лихачев в сопровождении первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева посетил оборонные предприятия «Сплав» и «Щегловский вал».