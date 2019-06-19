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27 июня на Казанской набережной выступит Мари Краймбрери
Фото: vk.com/mari_kraimbrery.

27 июня на Казанской набережной выступит Мари Краймбрери

Концерт состоится в рамках открытия молодежного пространства «Газон».

27 июня в Туле состоится открытие молодежного пространства «Газон». Всех желающих ждут в 16.00 на Казанской набережной.

Публикуем программу мероприятий:

Спортивная зона:

  • 16.00 — 21.00 фитнес-марафон.


Зона игротеки:

  • 16.00 — 21.00 — большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры.
  • 16.00 — 17.00 — анимационная программа для детей на детской площадке.

Зона туризма:

  • 16.00 — 21.00 — «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки.

Экскурсии:

  • 16.00 — 21.00 — фото-тест у сцены
  • 16.00 — 18.00 — экскурсия «История Тулы в 5 веках».
  • 18.00 — 20.00 — экскурсия «Арсенал и щит России».
  • 20.00 — 22.00 — экскурсия «Тула мистическая».

Зона неформального образования:

  • 16.30 — 18.00 — «Языковая среда на Газоне»: презентация лингвистических школ и языков.
  • 18.00 — 19.00 — мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта «TOP-PEOPLE».
  • 19.30 — 21.00 — Meet up «Молодежь у руля"(неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями).

Концертная программа — 16.00−22.00:

  • лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна».
  • музыкальный театр GORIZONT INTERTAINMENT.
  • группа Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского «Diggers Band».
  • федерация чирлидинга Тульской области.
  • коллектив эстрадного и народного танца «Калинка».
  • танцевальный дом «BM1».
  • dance — show «INSIDE».
  • танцевальный коллектив «Just in time».
  • EXTRA DANCE studio.
  • танцевальный коллектив «STARS».
  • группа «KRAVA».
  • тульская группа «Студия Союз творческих».
  • участница телепроекта «Новая Звезда» — Эвелина Митяева.

Хедлайнер фестиваля — популярная певица Мари Краймбрери.

Завершит день кино под открытым небом.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:10 −2
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