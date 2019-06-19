В Щекино третьеклассница спасла семью во время пожара
Благодаря грамотным действиям школьницы при происшествии никто не пострадал.
Утром 22 мая в одной из квартир в пятиэтажке на улице Южной в Щекино начался пожар – загорелась кухня, отделанная пластиковыми панелями. Помещение быстро заполнилось густым едким дымом, который распространился по всей квартире.
Третьеклассница Алина Атюнина проснулась первой – она не поддалась панике, быстро разбудила маму, бабушку и младшего брата, помогла им выйти из квартиры и вызвать пожарных.
– Благодаря собранности и правильным действиям девятилетней девочки никто при пожаре не пострадал, – резюмировал начальник второго отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области Владимир Буравцов.
Оперативно прибывшие пожарные вывели всех жильцов из задымленного подъезда и справились с огнем за 15 минут. Кухня выгорела полностью, по всей квартире закоптились стены и потолок.
Алину Атюнину торжественно наградили почетными грамотами администрации Щекинского района и второго отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области.