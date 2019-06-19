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В Щекино третьеклассница спасла семью во время пожара
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Щекино третьеклассница спасла семью во время пожара

Благодаря грамотным действиям школьницы при происшествии никто не пострадал.

Утром 22 мая в одной из квартир в пятиэтажке на улице Южной в Щекино начался пожар – загорелась кухня, отделанная пластиковыми панелями. Помещение быстро заполнилось густым едким дымом, который распространился по всей квартире.

Третьеклассница Алина Атюнина проснулась первой – она не поддалась панике, быстро разбудила маму, бабушку и младшего брата, помогла им выйти из квартиры и вызвать пожарных.

– Благодаря собранности и правильным действиям девятилетней девочки никто при пожаре не пострадал, –  резюмировал начальник второго отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области Владимир Буравцов.

Оперативно прибывшие пожарные вывели всех жильцов из задымленного подъезда и справились с огнем за 15 минут. Кухня выгорела полностью, по всей квартире закоптились стены и потолок.

Алину Атюнину торжественно наградили почетными грамотами администрации Щекинского района и второго отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +5
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