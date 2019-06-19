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Тульский Роспотребнадзор забраковал 615 кг некачественной молочки

Тульский Роспотребнадзор забраковал 615 кг некачественной молочки

Специалисты регионального Управления за три месяца провели 67 проверок.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 74 административных дела, составлен один протокол о временном запрете деятельности организаций торговли.

Приостановлена реализация 51 партии молочной продукции общим весом 615 кг. Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения и отсутствие маркировки.

Исследовано 256 проб молочной продукции отечественного и импортного производства. Из них 16 не отвечали требованиям нормативной и технической документации по микробиологическим показателям и показателям идентификации.

Фальсифицированная продукция – творог и масло, поставлялась в наш регион из Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Курска, а также Владимирской, Брянской, Вологодской, Московской и Курской областей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:55 +1
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