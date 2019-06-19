Тульский Роспотребнадзор забраковал 615 кг некачественной молочки

Специалисты регионального Управления за три месяца провели 67 проверок.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 74 административных дела, составлен один протокол о временном запрете деятельности организаций торговли.

Приостановлена реализация 51 партии молочной продукции общим весом 615 кг. Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения и отсутствие маркировки.

Исследовано 256 проб молочной продукции отечественного и импортного производства. Из них 16 не отвечали требованиям нормативной и технической документации по микробиологическим показателям и показателям идентификации.

Фальсифицированная продукция – творог и масло, поставлялась в наш регион из Красноярского и Краснодарского краев, Москвы, Курска, а также Владимирской, Брянской, Вологодской, Московской и Курской областей.