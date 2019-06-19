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В Тульской области пьяный водитель сбил на обочине пятилетнюю девочку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель сбил на обочине пятилетнюю девочку

Пострадавшая получила различные травмы.

18 июня в 19.35 на 7-м километре автодороги «Калуга — Белев — Орел — автоподъезд к населенному пункту Машковичи» в Суворовском районе 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 сбил пятилетнюю девочку, которая находилась на обочине в сопровождении взрослого.
 
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,020 мл/л).
 
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.
 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает гражданам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водитель привлекается к уголовной ответственности.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:17 +1
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