В Тульской области пьяный водитель сбил на обочине пятилетнюю девочку

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 июня в 19.35 на 7-м километре автодороги «Калуга — Белев — Орел — автоподъезд к населенному пункту Машковичи» в Суворовском районе 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 сбил пятилетнюю девочку, которая находилась на обочине в сопровождении взрослого.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,020 мл/л).

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.