Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области пьяный водитель сбил на обочине пятилетнюю девочку
Пострадавшая получила различные травмы.
18 июня в 19.35 на 7-м километре автодороги «Калуга — Белев — Орел — автоподъезд к населенному пункту Машковичи» в Суворовском районе 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 сбил пятилетнюю девочку, которая находилась на обочине в сопровождении взрослого.
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,020 мл/л).
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает гражданам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
В случае же повторного управления в состоянии опьянения водитель привлекается к уголовной ответственности.
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