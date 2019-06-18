Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Тульской области

Фото Дмитрия Дзюбина.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации.

На текущий период отобрано по санитарно-химическим показателям 53 пробы воды открытых водоемов, из них в 17 имелись незначительные отклонения по: интенсивности окраски, содержанию железа общего, показателю биохимическое потребление кислорода-5 и растворенному кислороду, связанные с природными особенности водоемов и не влияющие на безопасность отдыха на воде.

По микробиологическим показателям исследовано 59 проб воды водоемов, отклонения от гигиенических нормативов зарегистрировано в пяти пробах воды.

По паразитологическим показателям исследовано 54 пробы воды водоемов, отклонений от гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Кроме того, в зонах отдыха проводятся исследования песка с пляжных зон: по микробиологическим показателям исследовано 47 проб, по паразитологическим — 48 проб, по санитарно-химическим показателям — 6 проб песка, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

К настоящему времени Роспотребнадзор по обращениям заявителей выдал 24 санитарно-эпидемиологических заключения на следующие объекты:

Урванский водоем (г. Новомосковск),

з/о Голубая вода (г. Донской),

бассейн «Акватория — Плаза» (г. Донской),

пляж «Каменка» (Белевский район),

пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),

городской пляж (г. Ефремов),

пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),

открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),

з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),

средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),

з/о Ассоль (Алексинский р-н),

база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п. Быстри, Ефремовский район),

пляж «Веневка» (Веневский район),

водоем «Тростниковка» с. Спасское (Новомосковский район),

открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),

пляж с. Стрельцы (Новомосковский район),

пляж с. Гремячее (Новомосковский район),

ООО «Сфера» (Щекинский район),

ООО «Семь столиц» (пансионат «Шахтер») з/о на р. Ока (Алексинский район),

з/о Хомяковские поляны (Тула),

з/о — пляж № 1 на р. Воронка (Тула),

з/о — пляж № 2 на р. Воронка (Тула),

з/о — «Золотой петушок» в д. Высокое (Тула),

з/о МО р. п. Первомайский (Щекинский район).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах.