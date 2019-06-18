Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Тульской области
Исследовано более 50 проб воды.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации.
На текущий период отобрано по санитарно-химическим показателям 53 пробы воды открытых водоемов, из них в 17 имелись незначительные отклонения по: интенсивности окраски, содержанию железа общего, показателю биохимическое потребление кислорода-5 и растворенному кислороду, связанные с природными особенности водоемов и не влияющие на безопасность отдыха на воде.
По микробиологическим показателям исследовано 59 проб воды водоемов, отклонения от гигиенических нормативов зарегистрировано в пяти пробах воды.
По паразитологическим показателям исследовано 54 пробы воды водоемов, отклонений от гигиенических нормативов не зарегистрировано.
Кроме того, в зонах отдыха проводятся исследования песка с пляжных зон: по микробиологическим показателям исследовано 47 проб, по паразитологическим — 48 проб, по санитарно-химическим показателям — 6 проб песка, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.
В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона
К настоящему времени Роспотребнадзор по обращениям заявителей выдал 24 санитарно-эпидемиологических заключения на следующие объекты:
- Урванский водоем (г. Новомосковск),
- з/о Голубая вода (г. Донской),
- бассейн «Акватория — Плаза» (г. Донской),
- пляж «Каменка» (Белевский район),
- пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),
- городской пляж (г. Ефремов),
- пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),
- открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),
- з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),
- средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),
- з/о Ассоль (Алексинский р-н),
- база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п. Быстри, Ефремовский район),
- пляж «Веневка» (Веневский район),
- водоем «Тростниковка» с. Спасское (Новомосковский район),
- открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),
- пляж с. Стрельцы (Новомосковский район),
- пляж с. Гремячее (Новомосковский район),
- ООО «Сфера» (Щекинский район),
- ООО «Семь столиц» (пансионат «Шахтер») з/о на р. Ока (Алексинский район),
- з/о Хомяковские поляны (Тула),
- з/о — пляж № 1 на р. Воронка (Тула),
- з/о — пляж № 2 на р. Воронка (Тула),
- з/о — «Золотой петушок» в д. Высокое (Тула),
- з/о МО р. п. Первомайский (Щекинский район).
Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах.