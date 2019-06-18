Туляки сдали в Росгвардию 286 единиц оружия

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В региональном управлении ведомства подвели итоги работы за первую половину 2019 года.

Как сообщил начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик, подразделениями вневедомственной охраны ежесуточно выставляется 36 групп задержания. Обеспечена защита более 3500 объектов и 4706 мест хранения имущества граждан. В доход федерального бюджета за охранные услуги перечислено 76,5 млн рублей.

На маршрутах патрулирования группами задержания вневедомственной охраны раскрыто 33 преступления, задержано и передано в территориальные органы внутренних дел 29 человек. За административные нарушения задержаны более 4200 человек. Также росгвардейцы задержали 45 лиц, находящихся в розыске.

Во время операции «Оружие» туляки сдали в подразделения лицензионно-разрешительной работы 286 единиц оружия, 1822 патрона, более трёх килограммов пороха, гранату, две мины и снаряд времен Великой Отечественной Войны.

Подразделениями спецназа в 2019 году выполнено более 200 заданий. По подозрению в совершении преступлений задержаны 15 человек, выявлено 357 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято оружие и более 7500 боеприпасов.