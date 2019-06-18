Тульский «Газон» приглашает на открытые спортивные тренировки

Они будут проводиться каждую неделю, со вторника по субботу, на Казанской набережной.

Молодежное пространство «Газон» приглашает всех желающих на утренние и вечерние тренировки. В 10.00 и 19.00, профессиональные тренеры будут знакомить туляков со своими авторскими методиками и оригинальными направлениями фитнеса.

С 16.00 до 21.00 на «Газоне» пройдут свободные спортивные игры: бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол и волейбол. Самые азартные спортсмены смогут принять участие в соревнованиях по футболу, фрисби, мобильному волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу и другим направлениям.