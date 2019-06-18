Тульский «Газон» приглашает на открытые спортивные тренировки
Они будут проводиться каждую неделю, со вторника по субботу, на Казанской набережной.
Молодежное пространство «Газон» приглашает всех желающих на утренние и вечерние тренировки. В 10.00 и 19.00, профессиональные тренеры будут знакомить туляков со своими авторскими методиками и оригинальными направлениями фитнеса.
С 16.00 до 21.00 на «Газоне» пройдут свободные спортивные игры: бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол и волейбол. Самые азартные спортсмены смогут принять участие в соревнованиях по футболу, фрисби, мобильному волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу и другим направлениям.
Тренировки будут проходить с 27 июня на Казанской набережной, со вторника по субботу. Все подробности – в группе проекта.
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