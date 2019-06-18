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Тульский «Газон» приглашает на открытые спортивные тренировки

Тульский «Газон» приглашает на открытые спортивные тренировки

Они будут проводиться каждую неделю, со вторника по субботу, на Казанской набережной.

Молодежное пространство «Газон» приглашает всех желающих на утренние и вечерние тренировки. В 10.00 и 19.00, профессиональные тренеры будут знакомить туляков со своими авторскими методиками и оригинальными направлениями фитнеса.

С 16.00 до 21.00 на «Газоне» пройдут свободные спортивные игры: бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол и волейбол. Самые азартные спортсмены смогут принять участие в соревнованиях по футболу, фрисби, мобильному волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу и другим направлениям.

Тренировки будут проходить с 27 июня на Казанской набережной, со вторника по субботу. Все подробности – в группе проекта

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +1
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Место
ТулаКазанская набережная

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