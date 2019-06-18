Полицейские провели для юных жителей Новомосковска викторину по ПДД

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Профилактическое мероприятие состоялось в одном из дошкольных учреждений города.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Новомосковску рассказали дошколятам о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Инспекторы вместе с ребятами разобрали типичные дорожные ситуации, рассказали, как правильно переходить дорогу, а закрепить полученные знания помогла тематическая викторина.

Все желающие познакомились с устройством настоящего патрульного автомобиля и специального снаряжения инспектора ДПС. В конце встречи дети пообещали быть законопослушными пешеходами и пассажирами и записали стихотворное видеообращение к водителям, напомнив им о необходимости соблюдения ПДД.