Тульская УК об упавших на машины кусках бетона: «Плиты сами упасть не могли!»

Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

Директор управляющей компании ООО «Тульская городская УК» Марина Аливохина связалась с редакцией Myslo, чтобы прокомментировать инцидент, случившийся на ул. Галкина. Напомним, в ночь на 16 июня на автомобили, припаркованные возле дома № 20, с крыши упали куски бетона. Полиция считает, что стройматериал свалился сверху сам. По крайней мере, таковы предварительные итоги проверки.

– При проведении проверки получены предварительные данные, что на машины упали куски стройматериала от отвалившегося межэтажного шва, скрепляющего панели. Присутствия посторонних на чердаке и крыше здания не выявлено, — сообщало ведомство.

Однако у руководителя управляющей компании, обслуживающей данный дом, своя версия.

Марина Аливохина – Мы провели свою проверку и уверены, что куски бетона сами с крыши упасть не могли. В пользу этого говорят несколько факторов: во-первых, траектория полета: если бы булыжники свалились самостоятельно, то попали бы на багажник, а не на переднюю часть автомобилей. Во-вторых, в межэтажных швах в принципе не бывает таких глыб. Кроме того, парапетные плиты, находящиеся над уличной частью в месте падения, не разрушены, — говорит Марина Николаевна.

Также, со слов владельца одного из пострадавших автомобилей, в момент происшествия на улице находилась группа молодых людей, и они видели, как из подъезда убегали люди.

В подъезде, в котором есть выход на крышу в этом месте, дверь наверх закрыта на замок. Однако в соседних подъездах замки оказались взломаны.

– Мы проведем строительную экспертизу, чтобы подтвердить свои предположения. Необходимо найти виновных, а не голословно кого-то обвинять и заставлять незаслуженно нести наказание, – говорит Марина Аливохина.

Если вы стали очевидцем данного происшествия, просьба сообщить в редакцию Myslo по телефону 57-07-07 (доб. 232), написать на почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.