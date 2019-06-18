В Донском двое подростков пытались угнать автомобиль

В Донском в полицию обратился житель микрорайона Северо-Задонск. Он заявил, что ночью неизвестные, повредив личинку двери и замка зажигания, пытались угнать его автомобиль ВАЗ-21124, припаркованный возле дома.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ими оказались 16-летний житель микрорайона Центральный и его 14-летний подельник, оба учащиеся. Они были доставлены в дежурную часть отдела полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские установили причастность этих подростков к аналогичному преступлению в том же районе. Во втором случае юноши пытались угнать ВАЗ-21102, также повредив личинку двери и замка зажигания.

Молодые люди сознались в содеянном. В полиции по данным фактам проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.