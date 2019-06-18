Почтальонам в Тульской области повысят зарплату

По словам управляющего тульским филиалом ФГУП «Почта России», в среднем зарплату увеличат на 19%.

17 июня на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Дюмина обсудили работу «Почты России» в Тульской области.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил губернатору, что в состав регионального филиала ФГУП «Почта России» входит 7 почтамтов — Тульский, Щекинский, Суворовский, Новомосковский, Алексинский, Ефремовский и Богородицкий. Всего на территории области 484 отделения почтовой связи (ОПС), из них 169 городских, 309 сельских, 6 передвижных.

Правительство региона совместно с главами администраций муниципальных образований оказывает помощь Почте России в пересмотре схем трактовых маршрутов, доставочных участков, режима работы ОПС, а также в оценке состояния помещений, в которых располагается почтовая служба.

Благодаря этой работе найдено 21 новое помещение для ОПС, 5 из них уже переехало, оставшиеся переедут до конца года.

Также в этом году будет организовано пять удаленных доставочных участков, запущено два передвижных ОПС, которые будут обслуживать шесть маршрутов, будет выделен один земельный участок для размещения модульного отделения почтовой связи.

Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславу Романову проработать возможность размещения отделений почтовой связи на территориях крупных сетевых магазинов по социальным тарифам.

Управляющий тульским филиалом ФГУП «Почта России» Сергей Сергиевский рассказал главе региона о выполнении договоренностей о повышении зарплаты работников почты. Эта проблема характерна не только для Тульской области, но и для России в целом. Для ее решения Алексей Дюмин обращался к Президенту России Владимиру Путину и председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.

Как сообщил Сергей Сергиевский, 1 января прошлого года минимальный размер оплаты труда в штатном расписании был установлен в размере 10 200 рублей. С 1 марта 2018 года произведено еще одно увеличение окладов на 5%.

По словам Сергиевского, в этом году в Тульской области повышение заработных плат запланировано во всех отделениях почтовой связи — в среднем на 19%, при этом оклады будут не ниже федерального МРОТ.

Повышение коснется в основном почтальонов. Несмотря на то, что многие сельские ОПС нерентабельны, они продолжают работать. В этих отделениях почтальоны трудятся на полставки.

Алексей Дюмин поручил министру труда и социальной защиты Тульской области Андрею Филиппову изучить опыт некоторых регионов страны, где почтальоны на селе выполняют еще и отдельные функции социальных работников.