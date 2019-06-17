Тульская полиция об упавших на машины плитах: на крыше посторонних не было

Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

В Туле полицейские устанавливают обстоятельства повреждения автомобилей на ул. Галкина. Напомним, в ночь на 16 июня на машины, припаркованные около дома №20, сверху упали куски стройматериалов. В результате оказались повреждены «Фольксваген Поло» и «Шевроле Ланос».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– Сообщения о происшествии зарегистрированы в установленном законом порядке. При проведении проверки получены предварительные данные, что на машины упали куски стройматериала от отвалившегося межэтажного шва, скрепляющего панели. Присутствия посторонних на чердаке и крыше здания не выявлено.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.