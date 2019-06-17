новости
новости
Регистрация
Тульская полиция об упавших на машины плитах: на крыше посторонних не было
Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

Тульская полиция об упавших на машины плитах: на крыше посторонних не было

По предварительным данным, куски стройматериала отвалились от межэтажного шва.

В Туле полицейские устанавливают обстоятельства повреждения автомобилей на ул. Галкина. Напомним, в ночь на 16 июня на машины, припаркованные около дома №20, сверху упали куски стройматериалов. В результате оказались повреждены «Фольксваген Поло» и «Шевроле Ланос».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– Сообщения о происшествии зарегистрированы в установленном законом порядке. При проведении проверки получены предварительные данные, что на машины упали куски стройматериала от отвалившегося межэтажного шва, скрепляющего панели. Присутствия посторонних на чердаке и крыше здания не выявлено.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:05 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поврежденные автомобилиупали куски стройматериаловполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области Opel Astra врезался в дерево
В Тульской области Opel Astra врезался в дерево
Посмотреть и выгодно купить: 22 июня в Туле пройдет экскурсия по новостройке ЖК «Щегловка-Смарт»
Посмотреть и выгодно купить: 22 июня в Туле пройдет экскурсия по новостройке ЖК «Щегловка-Смарт»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.