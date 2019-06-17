Тульская полиция об упавших на машины плитах: на крыше посторонних не было
По предварительным данным, куски стройматериала отвалились от межэтажного шва.
В Туле полицейские устанавливают обстоятельства повреждения автомобилей на ул. Галкина. Напомним, в ночь на 16 июня на машины, припаркованные около дома №20, сверху упали куски стройматериалов. В результате оказались повреждены «Фольксваген Поло» и «Шевроле Ланос».
В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:
– Сообщения о происшествии зарегистрированы в установленном законом порядке. При проведении проверки получены предварительные данные, что на машины упали куски стройматериала от отвалившегося межэтажного шва, скрепляющего панели. Присутствия посторонних на чердаке и крыше здания не выявлено.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.