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Туляки: «Ночью на наши машины с крыши сбросили плиты! Ищем очевидцев»
Фото очевидца.

Туляки: «Ночью на наши машины с крыши сбросили плиты! Ищем очевидцев»

Инцидент произошел на ул. Галкина.

Как стало известно Myslo, в ночь на 16 июня в Туле на улице Галкина случилось происшествие: на припаркованные возле дома № 20 автомобили неизвестные скинули с крыши ж/б плиты. В итоге оказались повреждены две машины — «Шевроле Ланос» и «Фольксваген Поло».

- Соседи, присутствующие на месте происшествия, говорят о том, что было много очевидцев, снимающих все на мобильные телефоны. Ищем любых свидетелей! — говорят владельцы поврежденных автомобилей.

По нашей информации, по данному факту полиция проводит проверку.

Если вы стали очевидцем указанного инцидента, пишите на почту news@myslo.ru или в группу Myslo ВКонтакте.

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