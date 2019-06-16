Фото очевидца.
Туляки: «Ночью на наши машины с крыши сбросили плиты! Ищем очевидцев»
Инцидент произошел на ул. Галкина.
Как стало известно Myslo, в ночь на 16 июня в Туле на улице Галкина случилось происшествие: на припаркованные возле дома № 20 автомобили неизвестные скинули с крыши ж/б плиты. В итоге оказались повреждены две машины — «Шевроле Ланос» и «Фольксваген Поло».
- Соседи, присутствующие на месте происшествия, говорят о том, что было много очевидцев, снимающих все на мобильные телефоны. Ищем любых свидетелей! — говорят владельцы поврежденных автомобилей.
По нашей информации, по данному факту полиция проводит проверку.
Если вы стали очевидцем указанного инцидента, пишите на почту news@myslo.ru или в группу Myslo ВКонтакте.
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