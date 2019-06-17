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В тульском Управлении ФСИН России состоится прямая линия

В тульском Управлении ФСИН России состоится прямая линия

На вопросы граждан будут отвечать руководители управления и общественники.

Во вторник, 18 июня, в УФСИН России по Тульской области состоится совместная прямая линия руководства Управления с представителями Общественной наблюдательной комиссии Тульской области.

Граждане смогут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию ведомства, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

Вместе с врио начальника Управления Вячеславом Михайленко в работе прямой линии примут участие помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека Евгений Борисов и зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорь Крюков.

Звонки принимаются по телефону: 32-98-22, с 15.00 до 16.00.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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