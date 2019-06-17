Где в Туле отключат электроэнергию 18 июня
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Комсомольская, 54,
- Красноармейский пр-т, 48, 50, 52, 54, 44, 36, 10, 38, 40, 27,
- ул. Ф. Смирнова, 7,
- ул. Фрунзе, 4,
- ул. Сойфера, 31, 33, 37, 39,
- пр-т Ленина, 68, 70,
- ул. Жаворонкова, 4,
- ул. Ушинского, 12, 27-47,
- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
- ул. Набережная Дрейера, 50,
- пос. Трудовой, 140-186, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г,
- пос. Угольный: ул. Кирпичная, 16-43,
- ул. 1-й Квартал, 1-91, 12-а,
- ул. Шоссейная, 7-а,
- дер. Варваровка, 1-б,
- пос. Победы: ул. Володарского, 24, 5, 7, 9,
- ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9,
- ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- СНТ «Шахтёрский».
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