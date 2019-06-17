Это связано с проведением профилактических и ремонтных работ.

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 18 июня, с 10.00 до окончания работ будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Пролетарская, д. 1, 19,

ул. Осташова, д. 15, 18,

ул. Ложевая, д. 4,

ул. К. Маркса, д. 2, 3, 5,

ул. Демидовская плотина, д. 39, 37, 33, 23, 21, 25, 27, 5, 7, 9, 8, 17, 13,

ул. Вяземская, д. 1, 17, 18,

частные дома по ул. Осташева, Чапаева, Ложевой, Замочной, Гармонной, К. Маркса, Пролетарской, Епифанской.

В среду, 19 июня, специалисты «Тулагорводоканала» будут проводить работа по подготовке Медвенского водозабора к зиме. С 8.00 до окончания работ в Пролетарском районе Тулы будет понижено давление воды. По ряду адресов будет отключено холодное водоснабжение.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.