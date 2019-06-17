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В Пролетарском районе Тулы будет понижено давление воды

В Пролетарском районе Тулы будет понижено давление воды

Это связано с проведением профилактических и ремонтных работ.

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 18 июня, с 10.00 до окончания работ будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, д. 1, 19,
  • ул. Осташова, д. 15, 18,
  • ул. Ложевая, д. 4,
  • ул. К. Маркса, д. 2, 3, 5,
  • ул.  Демидовская плотина, д. 39, 37, 33, 23, 21, 25, 27, 5, 7, 9, 8, 17, 13,
  • ул. Вяземская, д. 1, 17, 18,
  • частные дома по ул. Осташева, Чапаева, Ложевой, Замочной, Гармонной, К. Маркса, Пролетарской, Епифанской.

В среду, 19 июня, специалисты «Тулагорводоканала» будут проводить работа по подготовке Медвенского водозабора к зиме. С 8.00 до окончания работ в Пролетарском районе Тулы будет понижено давление воды. По ряду адресов будет отключено холодное водоснабжение.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 0
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