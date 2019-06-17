новости
новости
Регистрация
Почему жители Большой Тулы сидят без воды
Фото pixabay.com

Почему жители Большой Тулы сидят без воды

Этот вопрос стал одним из основных на оперативном совещании в администрации города.

По словам заместителя главы администрации – начальника управления по городскому хозяйству Романа Мурзина, за прошедшую неделю недостаток объема водоснабжения был отмечен в нескольких поселках Большой Тулы. Основные причины перебоев с водой – несанкционированное потребление, использование питьевой воды для полива огородов и бесконтрольное подключение к коммунальным сетям.

В селе Частое объём продаваемой воды – 130 кубометров, а фактическое потребление – 1296 кубометров. Недавно там прошёл рейд по выявлению незаконных врезок к сетям холодного водоснабжения. Как выяснилось, один из жителей использовал питьевую воду для наполнения пруда, расположенного на участке. В селе были выявлены четыре незаконные врезки, все они перекрыты.

При выявлении незаконных врезок плата за потребленную воду рассчитывается исходя из пропускной способности трубопровода – суммы взыскания исчисляются сотнями тысяч рублей.

В поселке Ленинский водопотребление резко увеличилось с 800 до 2200 кубометров в сутки – жители стали использовать водопроводную воду для полива огородов.

Водоводы не справляются с объемом потребляемого ресурса, в некоторых вода поступает под слабым давлением или не поступает совсем.

Ещё одна проблема – бесконтрольное подключение к сетям добросовестных потребителей. В деревне Ивановка до 2009 года водопроводные сети находились в частной собственности, поэтому к ним были присоединены дома и дачи, построенные в поселках Хомяково и Горельские выселки. Труба диаметром 63 мм не рассчитана на такое число потребителей, поэтому до некоторых домов вода просто «не доходит».

Жители планируют провести замену трубы с помощью «Народного бюджета». Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил главам округов продолжить работу по проверке населенных пунктов, где жители жалуются на перебои с водой. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:53 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыоперативное совещаниенет водыБольшой Туле не хватает воды
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских парках работают скрытые полицейские патрули
В тульских парках работают скрытые полицейские патрули
Сколько зарабатывают главы администраций районов Тульской области
Сколько зарабатывают главы администраций районов Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.