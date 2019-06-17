Почему жители Большой Тулы сидят без воды

Фото pixabay.com

Этот вопрос стал одним из основных на оперативном совещании в администрации города.

По словам заместителя главы администрации – начальника управления по городскому хозяйству Романа Мурзина, за прошедшую неделю недостаток объема водоснабжения был отмечен в нескольких поселках Большой Тулы. Основные причины перебоев с водой – несанкционированное потребление, использование питьевой воды для полива огородов и бесконтрольное подключение к коммунальным сетям.

В селе Частое объём продаваемой воды – 130 кубометров, а фактическое потребление – 1296 кубометров. Недавно там прошёл рейд по выявлению незаконных врезок к сетям холодного водоснабжения. Как выяснилось, один из жителей использовал питьевую воду для наполнения пруда, расположенного на участке. В селе были выявлены четыре незаконные врезки, все они перекрыты.

При выявлении незаконных врезок плата за потребленную воду рассчитывается исходя из пропускной способности трубопровода – суммы взыскания исчисляются сотнями тысяч рублей.

В поселке Ленинский водопотребление резко увеличилось с 800 до 2200 кубометров в сутки – жители стали использовать водопроводную воду для полива огородов.

Водоводы не справляются с объемом потребляемого ресурса, в некоторых вода поступает под слабым давлением или не поступает совсем.

Ещё одна проблема – бесконтрольное подключение к сетям добросовестных потребителей. В деревне Ивановка до 2009 года водопроводные сети находились в частной собственности, поэтому к ним были присоединены дома и дачи, построенные в поселках Хомяково и Горельские выселки. Труба диаметром 63 мм не рассчитана на такое число потребителей, поэтому до некоторых домов вода просто «не доходит».

Жители планируют провести замену трубы с помощью «Народного бюджета». Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил главам округов продолжить работу по проверке населенных пунктов, где жители жалуются на перебои с водой.