Сколько зарабатывают главы администраций районов Тульской области

Алексинский район

Глава администрации МО Павел Евгеньевич Федоров заработал в 2018 году 1,5 млн руб., его супруга — 253 тысячи. У четы Федоровых в равных долях в собственности 63-метровая квартира. Павел Федоров пользуется земельным участком под парковку машины в 23 «квадрата» и владеет двумя автомобилями — ВАЗ-2104 1992 г. в. и «Тойота Камри» 2011 г. в. Двое несовершеннолетних детей собственности и доходов не имеют.

Арсеньевский район

Глава администрации МО Михаил Николаевич Трифанов заработал в 2018 году 2,2 млн руб., его супруга — 150 тысяч. Сам Михаил Трифанов владеет несколькими земельными участками — 1175 кв. м для личного подсобного хозяйства в полной собственности, еще ½ доли от 1573 кв. м тоже для подсобного хозяйства, 2848 «квадратов» под гараж и сам гараж в 438 кв. м — в индивидуальной собственности. Плюс домик в 127 кв. м. У супруги собственности нет.

Белевский район

Глава администрации МО Александр Алексеевич Романов задекларировал за 2018 год 1 450 569,26 руб. У него в собственности три земельных участка — для ведения личного подсобного хозяйства 6500 кв. м (общая доля ½), для предприятия автосервиса — 1384 кв. м (общая доля ½), участок под ИЖС — 839 кв. м, гараж – 31 кв. м, жилой дом — 96,3 кв. м (общая доля ½), две квартиры в индивидуальной собственности (66,8 кв. м и 60,9 кв. м), квартира 57 кв. м (общая доля 49/100), нежилое здание мойки — 108,6 кв. м (общая доля ½). Также у Романова автомобиль Ниссан QASHQAI 2010 г. в.

У супруги главы администрации задекларирован доход в 527 918,75 руб. У нее в собственности также три земельных участка, два из которых в индивидуальной собственности, третий — общая доля ½. В пользовании у женщины квартира в 57 кв. м. Автомобиля у жены Романова нет.

Несовершеннолетний сын владеет 1/100 частью квартиры (57 кв. м), также в пользовании у него квартира в 32,7 кв. м.

Богородицкий район

Глава администрации МО Вадим Вячеславович Игонин задекларировал доходы за 2018 год в размере 1,3 млн руб, его супруга — 797 тысяч. Супруги Игонины и их несовершеннолетний ребенок в равных долях владеют квартирой в 60 кв. м. Иной собственности у семьи нет.

Веневский район

Андрей Геннадиевич Шубчинский был назначен на должность в марте 2019 года. Он заработал в 2018 году 425 тысяч рублей, его супруга — 479 тысяч. Андрей Шубчинский владеет несколькими земельными участками: два — для личного подсобного хозяйства 110 кв. м и 854 кв. м, два — земли сельхозназначения площадью 10 тысяч кв. м каждый, участок под гараж в 70 кв. м и участок земли промышленного назначения в 1500 «квадратов».

В собственности у главы администрации также квартира в 67 кв. м, правда, 1/10 часть в ней принадлежит его супруге. У нее есть еще и ¼ доли в другой квартире, а также легковой «ГАЗ-Соболь» 2007 г. вып. Сам глава администрации владеет «Фольксвагеном Джета» 2014 г. в.

Воловский район

Глава администрации МО Сергей Юрьевич Пиший задекларировал доходы за 2018 год в размере 1,2 млн руб. Глава администрации владеет дачным участком в 1184 «квадрата» и 1/3 доли квартиры в 66 кв. м. Ездит Сергей Пиший на личной «Мазде 6» 2014 г. в. Иные лица в декларации не указаны.

Дубенский район

Глава администрации МО Кирилл Олегович Гузов заработал в 2018 году 1,28 млн руб. Его супруга и двое несовершеннолетних детей доходов не имеют. Кирилл Гузов владеет садовым участком в 1000 «квадратов», квартирой 60 кв. м и автомобилем «Ауди Q7» 2008 г. в. Его супруга напополам с одним из детей владеет квартирой в 43 кв. м.

Ефремовский район

Глава администрации МО Сергей Григорьевич Балтабаев заработал в 2018 году 1,75 млн руб., его супруга — 19,28 млн. В собственности у Сергея Балтабаева немало недвижимости: две квартиры площадью 42 и 51 кв. м, доли в двух жилых домах площадью 133 кв. м каждый, кемпинг в 753 «квадрата», пять торговых зданий и павильонов общей площадью более 2000 «квадратов», нежилое помещение в 100 кв. м и девять земельных участков для промышленного использования, под торговыми зданиями и для индивидуального строительства общей площадью 7 254 кв. м.

Автопарк у Сергея Балтабаева тоже немалый: есть легковая «Ауди Q7» 2011 г. в., грузовой «ВИС 234700-30» 2011 г. в., мини-погрузчик BOBCAT S175 2011 г. в., прицеп к легковому автомобилю 2009 г. в., снегоход «Ямаха» 2008 г. в.

У супруги главы администрации Ефремова есть жилой дом 193 кв. м, земельный участок в 1500 «квадратов» и доля в 61-метровой квартире. Балтабаева владеет «Тойотой RAV-4» 2008 г. в., «Лексусом» 2012 г. в., грузовиками «ВИС» 2015 г. в. и «Рено Мастер» 2013 г. в.

Заокский район

Главы администрации в МО до сих пор нет. Соответственно, и декларации тоже. У первого зама главы администрации Ларисы Сергеевны Акимовой доход в 2018 году задекларирован в размере миллиона рублей, в собственности квартира и еще доля во второй.

Каменский район

Александр Петрович Карцев временно исполняет обязанности главы администрации МО, но свою декларацию опубликовал. Он заработал в 2018 году 692 тысячи рублей, его супруга — 562 тысячи. У Александра Карцева в собственности квартира в 69 кв. м и автомобиль ВАЗ-2107 2009 г. в.

Кимовский район

Глава администрации МО Эдуард Леонидович Фролов в 2018 году заработал 1 148 907,44 руб. Его супруга — 1 552 245,82 руб. В индивидуальной собственности у Фролова три квартиры (58,6 кв. м, 50,8 кв. м, 57,9 кв. м), жилой дом 73,5 кв. м, а также участок под ИЖС 852 кв. м. У главы администрации также в собственности грузовой «ИЖ 2717-230» 2002 г. в.

У супруги Фролова в собственности квартира 31 кв. м.

Киреевский район

Глава администрации МО Игорь Вячеславович Цховребов заработал 1,4 млн руб., его супруга — 547 тысяч. Супруги владеют в долях квартирой в 73 кв. м, еще одна квартира площадью 32 кв. м — в собственности у супруги Игоря Цховребова. Сам глава администрации пользуется земельным участком в 1500 кв. м и владеет легковым «Хёндэ Santa fe» 2015 г. в.

Куркинский район

Глава администрации МО Геннадий Михайлович Калина заработал в 2018 году 975 тысяч рублей. В собственности есть квартира в 56 кв. м. Глава администрации пользуется двумя земельными участками в 104 и 36 кв. м, а также двумя жилыми домами такой же площади – 104 и 36 кв. м.

Новомосковский район

Глава администрации МО Алексей Алексеевич Бирюлин заработал 2,175 млн руб., его супруга – 786 тысяч. Супруги владеют напополам квартирой в 36 кв. м, у супруги Бирюлина есть собственная квартира в 75 кв. м. Семья пользуется земельным участком в 917 «квадратов» и жилым домом в 78 кв. м. У Алексея Бирюлина есть «Лада Приора» 2013 г. в., у его супруги «Хёндэ Элантра» 2017 г. в.

Одоевский район

Глава администрации МО Валерий Евгеньевич Крупнин задекларировал доход за 2018 год в 1,11 млн руб., его супруга — 603 тысячи. Он владеет двумя земельными дачными участками площадью 600 кв. м каждый, еще есть доля в 1/5 в участке под застройку дома. У супруги в собственности земельный участок под застройку в 1102 кв. м, жилой дом в 243 кв. м и еще доля собственности на земельный участок площадью 1102 кв. м. Этими участками и жилым домом Валерий Крупнин пользуется. В собственности у главы администрации мотоцикл «Урал» 1989 г. в., «копейка» 1979 г. в. и «пятерка» 1997 г. в. Супруга владеет «Пежо 308» 2011 г. в.

Плавский район

Глава администрации Андрей Рузильевич Гарифзянов заработал в 2018 году 1,16 млн руб. В собственности есть четвертая часть квартиры площадью 62 кв. м и автомобиль «Шевроле Лачетти» 2012 г. в.

Суворовский район

Глава администрации МО Геннадий Викторович Сорокин задекларировал доход за 2018 год в размере 1,36 млн руб, его супруга — 996 тысяч. У Геннадия Сорокина есть в собственности два участка под строительство 536 и 1083 кв. м, жилой дом площадью 66 кв. м и магазин площадью 55 кв. м.

В пользовании у главы администрации есть водный объект площадью 600 кв. м. У главы администрации богатый парк транспортных средств: мотоцикл «Днепр» 1990 г. в., две лодки — самодельная гребная и моторная, автомобили «ГАЗ-21» 1969 г. в. и «Мерседес Бенц» 1986 г. в. Есть еще и прицеп.

Супруга Сорокина владеет двумя земельными участками по 2 тысячи «квадратов» каждый, жилым домом в 28 кв. м и магазином в 248 кв. м. Ездит супруга главы администрации на «Тойоте Королла» 2008 г. в.

Тепло-Огаревский район

Глава администрации Андрей Анатольевич Фитисов заработал в 2018 году 1,1 млн руб., его супруга — 75 тысяч. Он владеет жилым домом в 8 «квадратов», двумя участками для ведения подсобного хозяйства площадью 871 и 3261 кв. м., двумя участками земли сельхозназначения площадью 80 тысяч и 240 тысяч кв. м. Еще один участок земли сельхозназначения площадью 80 тысяч «квадратов» — в долевой собственности.

У супруги две квартиры в собственности (31 и 63 кв. м), еще в одной квартире она имеет долю.

Автомобилей в семье Фитисовых нет.

Узловский район

Глава администрации МО Николай Николаевич Терехов заработал в 2018 году 1,89 млн руб, его супруга — 1,5 млн руб. В собственности у главы только 2/5 доли в квартире площадью 47 кв м. Автомобиля не имеет.

У супруги Терехова есть земельный участок в собственности для ведения подсобного хозяйства площадью 870 кв. м., жилой дом в 18 кв. м и доли в трех квартирах. Автомобиля также нет.

Чернский район

Глава администрации МО Валерий Анатольевич Белошицкий заработал в 2018 году 1,29 млн руб. У него в собственности земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 1342 кв. м и часть жилого дома в 111 кв. м. Автомобиль и супруга в декларации не значатся.

Щекинский район

Глава администрации МО Александр Сергеевич Гамбург был назначен на должность в апреле 2019 года. В декларации за 2018 г Александр Гамбург указал доход в 1 млн руб., его супруга — в 488 тысяч. У Гамбурга есть квартира в собственности площадью 75 кв. м и автомобиль «Киа Рио» 2015 г. в. У его супруги недвижимости нет, из движимого имущества в собственности есть «Форд Фиеста» 2011 г. в.

Ясногорский район

Глава администрации МО Владимир Владимирович Мухин заработал в 2018 году 1,12 млн руб., его супруга — 438 тысяч.

У Владимира Мухина есть в собственности квартира в 61 кв. м и автомобиль «Тойота LAND CRUISER» 2012 г. в.

У супруги есть садовый участок в 608 кв. м, доли в собственности жилого дома, квартиры, бани и земли под домом. Ездит супруга Мухина на HYUNDAI TUCSON 2016 г. в.