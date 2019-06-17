В тульских парках работают скрытые полицейские патрули

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Летом в Центральном и Комсомольском парках, а также на Казанской набережной отдыхают множество туляков. Отдыхающие не всегда соблюдают требования законодательства – распивают спиртное, курят в общественных местах. Для выявления и пресечения таких нарушений в местах массового отдыха полицейские проводят скрытое патрулирование.

К этой работе привлекаются добровольные помощники из числа общественности – как правило, это представители добровольных народных дружин. Во время патрулирования общественники находятся на территории без отличительных знаков.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, при выявлении правонарушения активисты сообщают о нём находящимся поблизости сотрудникам полиции, которые принимают к нарушителю меры в соответствии с действующим законодательством.