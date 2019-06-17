новости
новости
Регистрация
В тульских парках работают скрытые полицейские патрули
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В тульских парках работают скрытые полицейские патрули

Вместе с сотрудниками полиции правонарушителей выявляют представители общественности.

Летом в Центральном и Комсомольском парках, а также на Казанской набережной отдыхают множество туляков. Отдыхающие не всегда соблюдают требования законодательства – распивают спиртное, курят в общественных местах. Для выявления и пресечения таких нарушений в местах массового отдыха полицейские проводят скрытое патрулирование.

К этой работе привлекаются добровольные помощники из числа общественности как правило, это представители добровольных народных дружин. Во время патрулирования общественники находятся на территории без отличительных знаков.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, при выявлении правонарушения активисты сообщают о нём находящимся поблизости сотрудникам полиции, которые принимают к нарушителю меры в соответствии с действующим законодательством.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполицияскрытое патрулированиенарушение законакурение и распитие спиртного
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня
«Арсенал» узнает соперников по Лиге Европы 19 июня
Почему жители Большой Тулы сидят без воды
Почему жители Большой Тулы сидят без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.