Фото Алены Киреевой.
Тулячка: «Автохамы перекрыли тротуар!»
Девушка пожаловалась на припаркованные не по правилам автомобили на улице Руднева.
При этом, по словам Алены Киреевой, это проблема не одного дня:
– Каждый день на этом участке улицы Н. Руднева, 67-а (общежитие пединститута) водители ставят машины, перегораживая проход. Пешеходам пройти невозможно, с коляской приходится объезжать по траве... А сегодня даже по траве не объедешь!
Девушка просит ГИБДД обратить внимание на проблему.
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