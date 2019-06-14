Тулячка: «Автохамы перекрыли тротуар!»

Фото Алены Киреевой.

Девушка пожаловалась на припаркованные не по правилам автомобили на улице Руднева.

При этом, по словам Алены Киреевой, это проблема не одного дня:

– Каждый день на этом участке улицы Н. Руднева, 67-а (общежитие пединститута) водители ставят машины, перегораживая проход. Пешеходам пройти невозможно, с коляской приходится объезжать по траве... А сегодня даже по траве не объедешь!

Девушка просит ГИБДД обратить внимание на проблему.