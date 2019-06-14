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Власти жителям Нижней Китаевки: «Строительство альтернативной дороги к мкрн Новая Тула обсуждается»

Власти жителям Нижней Китаевки: «Строительство альтернативной дороги к мкрн Новая Тула обсуждается»

Но даже примерные сроки неизвестны, поскольку проект дорогостоящий.

Жители Нижней Китаевки против того, чтобы их сельская дорога между домами служила объездным путем для автомобильного транспорта, в том числе и большегрузного. По всей деревне нет тротуара и теперь люди вынуждены выходить прямиком на проезжую часть. Аргументы жителей подробно читайте здесь. Они предлагают если не построить, то хотя бы отсыпать щебнем рядом с деревней дорогу в поле и пустить по ней транспортные средства. 

В пресс-службе администрации Тулы пояснили:

«Автомобильная дорога, проходящая по д. Нижняя Китаевка является автомобильной дорогой общего пользования местного значения. Ограничение движения по данной улице невозможно, так как данный объект является частью улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры МО Тула.
Администрация города Тулы рассматривает вопрос о строительстве альтернативного подъездного пути к мкрн Новая Тула, однако стоимость данного проекта – свыше 400 млн рублей. Учитывая количество благополучателей и тот факт, что данная сумма сопоставима с годовыми затратами на ремонт дорог в муниципальном образовании, сроки реализации данного проекта не могут быть определены».

 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:10 +1
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