Тина Канделаки раскроет тулякам секреты идеальной кожи

Фото предоставлено пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Все секреты описаны в ее новой книге «PRO лицо», презентация которой состоится 21 июня в 19.00 в Большом зале «Октавы». Вход свободный.

Журналист и общественный деятель расскажет, как ей пришла в голову мысль создать книгу и что делает издание уникальным в своей нише. Также Тина Канделаки поделится секретами своего безупречного внешнего вида на экране на протяжении двух десятков лет работы в кадре.

Этой весной генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выпустила собственную книгу «Pro Лицо. Красота — это интеллект». Тина создала собственную косметическую линию AnsaLigy, которая быстро стала успешной, а теперь решила описать в книге азы ухода за собой и рассказать, насколько важно при этом следить за миром внутренним.



Сама Тина Канделаки не только работает над созданием идеальной фигуры в спортзале, но и тщательно ухаживает за собой и правильно питается, о чем регулярно рассказывает своим подписчикам в инстаграме.



Во время презентации гости кластера смогут пообщаться с Тиной Канделаки,

обсудить с ней тонкости использования профессиональной косметики, получить советы, которые помогут не только улучшить внешний вид, но и поднять общий настрой.

После общения с гостями «Октавы» Тина Канделаки проведет автограф-сессию, на которой можно купить экземпляр книги «PRO лицо» и получить автограф автора.