Житель Тулы привез из Таиланда лихорадку денге

В текущем году зарегистрирован случай лихорадки денге у туляка, который вернулся из Таиланда в стадии выздоровления, не представляя опасности для окружающих. Вместе с тем, медики провели полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

кто болеет и где

В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде: с начала 2019 года там зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания среди людей. В последние две недели – 21 тысяча, из них 90 случаев закончились смертью заболевших.

Рост заболеваемости связан с сезоном муссонов и сильной жарой.

Денге переносится при укусах комаров Aedes, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге. Эта болезнь распространена в тропических и субтропических районах мира.

каковы симптомы

Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после инфицирующего укуса. Это лихорадочное заболевание поражает детей грудного и раннего возраста и взрослых людей.

Симптомы варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.

Геморрагическая лихорадка денге (высокая температура, боли в области живота, рвота и кровотечения) является осложнением с потенциальным летальным исходом, развивающимся преимущественно у детей. Раннее клиническое диагностирование и внимательное клиническое ведение пациентов опытными врачами и медицинскими сестрами повышает выживаемость.

как уберечься

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний при отдыхе за рубежом напоминаем о необходимости соблюдения мер предосторожности: в целях защиты от укусов насекомых – носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно закрывать антимоскитной сеткой окна и двери.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия.