Скрин из видео.
Туляк заснял нарушителя-торопыгу на Зареченском мосту
Водитель Mitsubishi Lancer объехал даже не пробку, а довольно резво ехавших соседей по встречным трамвайным путям.
Видео нарушения наш читатель Роман Иванов прислал в редакцию.
– Сегодня, ориентировочно в 8.00, водитель автомобиля марки Mitsubishi, гос. номер к588ме71, так спешил, что забыл о соблюдении ПДД. Данный автомобиль двигался по трамвайным путям в сторону ул. Мосина.
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