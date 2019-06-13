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Туляк заснял нарушителя-торопыгу на Зареченском мосту
Скрин из видео.

Туляк заснял нарушителя-торопыгу на Зареченском мосту

Водитель Mitsubishi Lancer объехал даже не пробку, а довольно резво ехавших соседей по встречным трамвайным путям.

Видео нарушения наш читатель Роман Иванов прислал в редакцию.

– Сегодня, ориентировочно в 8.00, водитель автомобиля марки Mitsubishi, гос. номер к588ме71, так спешил, что забыл о соблюдении ПДД. Данный автомобиль двигался по трамвайным путям в сторону ул. Мосина.

 

 

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ТулаЗареченский мостулица Октябрьская

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