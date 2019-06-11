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Туляков приглашают на субботник в Баташевский сад

Туляков приглашают на субботник в Баташевский сад

В субботу, 15 июня, по поручению губернатора в Баташевском саду пройдет субботник.

О своем намерении принять участие в уборке территории сада заявили представители органов власти, коллективы предприятий и общественные организации.

Участники субботника проведут работы по уборке древесных остатков, удалению первоочередных сухостойных деревьев, сбору твердых коммунальных отходов.

На территории сада будут организованы показательные выступления по воркауту, детская анимационная программа, полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

Начало субботника — в 9.00. Приглашают всех! Инвентарь будет.

Напомним, поручение о благоустройстве Баташевского сада дал губернатор Алексей Дюмин в ходе объезда Тулы. Планируется, что в ближайшем будущем в саду будут проведены комплексные работы по созданию парковой инфраструктуры.

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