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Тулячка задолжала своей дочери алименты на 280 тысяч рублей
Фото stolica-s.su

Тулячка задолжала своей дочери алименты на 280 тысяч рублей

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Прокуратура провела проверку в отделе судебных приставов по Щекинскому и Тепло-Огаревскому районам. Выяснилось, что суд обязал жительницу поселка Кировский Веру К. выплачивать алименты на свою дочь, но женщина уже долгое время не желает этого делать.
 
«Задолженность по алиментам с 2013 года по апрель 2019 года составила более 280 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По материалам прокурорской проверки ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов в отношении Веры К. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Ход и расследование указанного уголовного дела взято на контроль в прокуратуре Тепло-Огаревского района.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:47 +1
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