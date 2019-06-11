Тулячка задолжала своей дочери алименты на 280 тысяч рублей

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Прокуратура провела проверку в отделе судебных приставов по Щекинскому и Тепло-Огаревскому районам. Выяснилось, что суд обязал жительницу поселка Кировский Веру К. выплачивать алименты на свою дочь, но женщина уже долгое время не желает этого делать.

«Задолженность по алиментам с 2013 года по апрель 2019 года составила более 280 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По материалам прокурорской проверки ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов в отношении Веры К. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Ход и расследование указанного уголовного дела взято на контроль в прокуратуре Тепло-Огаревского района.