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Внимание! Мошенники звонят тулякам с банковских номеров
pixabay.com

Внимание! Мошенники звонят тулякам с банковских номеров

Даже если на телефоне высвечивается знакомый номер банка, не спешите!

У вас на телефоне высветился знакомый номер банка, с которого приходят смс об операциях по карте, и человек, представившийся сотрудником банка, сообщает о подозрительной операции, которую нужно срочно остановить? Не спешите! Положите трубку.

О том, как противостоять самым хитрым киберпреступникам, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Для начала проверьте, точно ли это сотрудник банка. Запишите, как его зовут, название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка (он есть на сайте, а также на оборотной стороне вашей карты) и попросите соединить с тем человеком, который вам звонил.

Конечно, подобная бдительность может показаться кому-то излишней. Ведь голос звонящего звучит убедительно, он может обращаться по имени-отчеству и даже назвать данные карты.

Однако сегодня кибермошенники все чаще маскируют свой номер под номера банков, используя для этого специальное программное обеспечение.

Даже если информация звучит очень правдоподобно, лучше перестраховаться и позвонить в банк самому, чтобы общаться точно с его сотрудником, а не с преступником.

Аферисты умеют войти в роль: говорят уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса. При этом они торопят жертву и уверяют, что мошенники спишут деньги со счета через минуту, если клиент не назовет ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения.

Каких правил следует придерживаться держателям карт? В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора. Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Принимайте решения без спешки и не поддавайтесь уговорам «действовать срочно». Даже если банк выявит подозрительную операцию по карте, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. И у вас будет время, чтобы самостоятельно позвонить в банк.

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Тульская область

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