Почему пляж в Петушках стал похож на болото?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Пляж «Петушки» знает весь Пролетарский район Тулы: на этом пруду хоть раз отдыхал каждый. В прошлые годы он не вызывал никаких нареканий.

Когда к зоне отдыха перенесли конечную 33-й маршрутки, добираться до нее стало еще удобнее. Но вот в этом году особой популярностью он не пользуется. Приехавшие в надежде поплескаться в прохладной воде искренне не понимают, что происходит с прудом. По берегам разрастается камыш, вода покрылась ряской – болото! На берегу загорают, а вот желающих поплавать крайне мало. Вход в воду тоже не оборудован, говорят отдыхающие.

Трудно поверить, но этот водоем попал в официальный список пляжей Тулы.

В пресс-службе администрации Тулы подтвердили, что власти о проблеме знают. В минувшие выходные сотрудники МЧС очищали пруд. Но это не помогло.

В ближайшее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тульской области проведут проверку и установят, почему вода в пруду начала цвести раньше положенного. Ведь это явление больше характерно для августа, нежели для начала лета.

Что касается безопасности воды, то Роспотребнадзор перед открытием купального сезона брал пробы и не нашел в них болезнетворных бактерий.