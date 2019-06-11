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Почему пляж в Петушках стал похож на болото?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Почему пляж в Петушках стал похож на болото?

Водоем не тянет на официальную зону отдыха.

Пляж «Петушки» знает весь Пролетарский район Тулы: на этом пруду хоть раз отдыхал каждый. В прошлые годы он не вызывал никаких нареканий. 
 
Когда к зоне отдыха перенесли конечную 33-й маршрутки, добираться до нее стало еще удобнее. Но вот в этом году особой популярностью он не пользуется. Приехавшие в надежде поплескаться в прохладной воде искренне не понимают, что происходит с прудом. По берегам разрастается камыш, вода покрылась ряской – болото! На берегу загорают, а вот желающих поплавать крайне мало. Вход в воду тоже не оборудован, говорят отдыхающие.
Трудно поверить, но этот водоем попал в официальный список пляжей Тулы. 
 
В пресс-службе администрации Тулы подтвердили, что власти о проблеме знают. В минувшие выходные сотрудники МЧС очищали пруд. Но это не помогло. 
 
В ближайшее время специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тульской области проведут проверку и установят, почему вода в пруду начала цвести раньше положенного. Ведь это явление больше характерно для августа, нежели для начала лета.
 
Что касается безопасности воды, то Роспотребнадзор перед открытием купального сезона брал пробы и не нашел в них болезнетворных бактерий.
 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:06 +5
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