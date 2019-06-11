Житель Ефремова во время ссоры воткнул нож в голову брата

Мужчина скончался на месте. В ближайшее время убийца предстанет перед судом.

В Ефремове сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Как уточняет пресс-служба ведомства, он обвиняется в убийстве своего брата.

По версии следствия, днём 22 марта родственники находились дома у потерпевшего, на улице Сельской в селе Павлов Хутор. Мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора – один из них вооружился кухонным ножом и несколько раз ударил брата в шею, а затем – в голову. Потерпевший скончался на месте.

Следователем проведен весь комплекс необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вина обвиняемого полностью подтверждается. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.