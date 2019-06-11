Тулячки блестяще выступили на конкурсе Mrs Russia World 2019

Фото предоставлены модельным агентством Linda.

В Москве состоялось финальное шоу Всероссийского национального конкурса Mrs Russia World 2019, эксклюзивным представителем которого по Тульской области является модельное агентство Linda. Наш регион представили девушки, которые достойно показали себя на региональном конкурсе «Миссис Тула — 2019». Татьяна Шестова стала победительницей конкурса, София Кривохина выиграла титул «2-я вице-миссис Тула — 2019» и получила титул «Миссис «Слобода», а Вера Свеженцева стала «Миссис Стиль».

На чемпионский титул и корону претендовали замужние женщины со всех уголков России в возрасте от 18 до 55 лет. В конкурсе участвовали женщины даже из отдаленных регионов России: Владивостока, Чукотского автономного округа, из Республик Якутия и Бурятия, а также из Забайкальского края и Иркутской области. Каждая участница является финалисткой или победительницей регионального конкурса Mrs Russia World.

Конкурс длился четыре дня. На открытии участницы продемонстрировали свои творческие таланты: от приемов самообороны до танцев со своими детьми. Женщины рассказывали о своей повседневной жизни, работе, хобби и благотворительности.



Татьяна Шестова.



София Кривохина с дочкой.



Вера Свеженцева.

Во второй день все участницы отправились на теплоход «Чижик-2» кататься по Москве-реке. На третий день финалистки репетировали свои выходы и оттачивали мастерство дефиле и моделинга с помощью режиссёров- постановщиков шоу. На четвертый день всех ждал финал шоу.

Дефиле в классических, строгих платьях черного цвета, в национальных костюмах, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях от официального дизайнера конкурса Анны Воронковой. Молодые мамы доказали, что они в отличной физической форме и ничуть не уступают участницам конкурса «мисс».



Вера Свеженцева.



София Кривохина.



Татьяна Шестова.

По итогам национального конкурса Mrs Russia World 2019 титул «Миссис Талант» получила София Кривохина, которая покорила членов жюри хореографической композицией вместе со своей дочкой Стефанией.

А победительница конкурса «Миссис Тула-2019» Татьяна Шестова вошла в топ-пять самых красивых женщин России с правом представлять Российскую Федерацию на международных конкурсах.

Татьяна Шестова, Алла Бурлина (директор агентства Linda) и Вера Свеженцева.

Корону победительницы национального конкурса Mrs Russia World 2019 получила Екатерина Кузнецова из города Омска.