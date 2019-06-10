В Тульском кремле откроют новый музей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом сообщил глава федерального Минкульта Владимир Мединский на открытии выставки в честь 500-летия тульской крепости.

В Государственном историческом музее в Москве состоялось торжественное открытие выставки «500 лет Тульскому кремлю».

Заместитель премьер-министра, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля Константин Чуйченко отметил, что в рамках подготовки к юбилею запланировано более 100 мероприятий:

«Будет отреставрирована живопись в Успенском соборе, восстановлено более 30 объектов культурного наследия в историческом центре Тулы и малых исторических городах и поселениях Тульской области. После реставрации в комплексе исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской разместятся экспозиционные залы ведущих федеральных музеев – «Куликово поле», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник В. Д. Поленова.

На проведение юбилейных мероприятий Правительство России выделило более двух миллиардов рублей. Открытие выставки в историческом музее – одно из центральных событий, открывающих программу празднования юбилея Тульского кремля.

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что в рамках 500-летия Тульского кремля в Туле будет открыт филиал Государственного исторического музея. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Константина Чуйченко и Владимира Мединского за помощь в организации выставки и большой вклад в подготовку к предстоящему юбилею, а директора ГИМ Алексея Левыкина – за решение дополнить Музейный квартал в Туле филиалом музея.

– Тульская область во все времена играла важную роль в жизнедеятельности нашего государства. Открытие этой выставки – уникальная возможность ещё раз показать наш замечательный край и его значимость в истории России, – подчеркнул губернатор.

На выставке представлены памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты и многое другое. Среди уникальных экспонатов – воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого и пелена с изображениями московских князей.

Также на выставке представлена Никоновская летопись – один из крупнейших памятников русского летописания XVI века. В ней есть статья о завершении строительства Тульского кремля, датированная 1520 годом. Это первый официальный документ, подтверждающий дату основания кремля.

В подготовке экспозиции приняли участие Министерство культуры Российской Федерации, Государственный исторический музей, музей «Тульский кремль», Тульский государственный музей оружия, Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское», а также федеральные архивы. Выставка продлится до 30 сентября.