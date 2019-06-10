Какой будет неделя для тульских водителей: гороскоп от ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: соблюдение ПДД, внимательность и осторожность помогут вам избежать неприятностей на дороге.

Овнам звезды советуют избегать опасных маневров, заранее предупреждать окружающих о своих намерениях – например, при поворотах. Не стоит превышать скорость, даже если все вокруг куда-то «летят».

Для Тельцов неделя будет не совсем простая, требующая анализа и размышлений. Пока вы не поймете, каким именно маршрутом лучше двигаться, не стоит начинать движение – застрять в пробке или заблудиться.

Близнецам можно уехать далеко, узнать что-то новое, увидеть тех, кого давно не видели. Путешествия на всех видах транспорта пройдут легко и приятно. А вы уже сами выбирайте, хотите вы быть водителем или пассажиром.

Вполне удачная неделя, особенно начиная со среды, будет у Раков. Просто старайтесь соблюдать ПДД и не мешать другим участникам движения.

Находясь за рулем, Львам следует быть предельно сосредоточенными. Тщательно следите за пешеходами, особенно рядом с остановками общественного транспорта.

Поездки и путешествия на этой неделе для Дев будут удачными и не утомительными. Вы легко найдете дорогу даже в незнакомой местности и выберете оптимальный маршрут.

Весы, не стремитесь быть первым, позаботьтесь о безопасности. Во вторник и воскресенье поездки не доставят затруднений, если выезжать из дома без опозданий.

На этой неделе Скорпионам не стоит идти на поводу у эмоций. Тщательно взвешивайте свои действия на дороге. Не уверены – не обгоняйте. Тише едешь – дальше будешь.

Стрельцы, если на нынешней неделе вы слишком заняты и мало спите, лучше оставить машину на стоянке и вызвать такси. Или попросить близкого человека вас подвезти.

Козерогам стоит быть чуть аккуратнее при проезде оживленных перекрестков. Не пытайтесь проскочить их на желтый сигнал светофора.

Водолеи, помните, что ремни безопасности и детские автокресла – не элемент декора, а необходимость. Не забывайте пристегиваться сами и позаботьтесь о своих пассажирах.

Рыбам не стоит отвлекаться за рулем – телефонные звонки могут заставить вас потерять бдительность. Если не будете смотреть, куда едете – проблем на дороге не избежать.