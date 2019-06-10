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Двойное ДТП на улице Скуратовской в Туле: от удара Nissan перевернулся на крышу
Кадр из видео Полины Боевой

Двойное ДТП на улице Скуратовской в Туле: от удара Nissan перевернулся на крышу

Пострадала женщина – водитель иномарки и её пассажир. Их доставили в больницу с травмами.

Как сообщают очевидцы, на улице Скуратовской произошло серьёзное ДТП – там столкнулись «Лада Веста», микроавтобус Mercedes Sprinter и Nissan Micra. От удара Nissan перевернулся на крышу. Видео с места аварии тулячка Полина Боева разместила в соцсетях.

По предварительным данным, Nissan сзади врезался в «Ладу», а затем произошло столкновение с микроавтобусом. В аварии пострадала женщина – водитель малолитражки и её пассажир. Оба госпитализированы. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:31 +2
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Тулаулица Скуратовская

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