Двойное ДТП на улице Скуратовской в Туле: от удара Nissan перевернулся на крышу

Кадр из видео Полины Боевой

Пострадала женщина – водитель иномарки и её пассажир. Их доставили в больницу с травмами.

Как сообщают очевидцы, на улице Скуратовской произошло серьёзное ДТП – там столкнулись «Лада Веста», микроавтобус Mercedes Sprinter и Nissan Micra. От удара Nissan перевернулся на крышу. Видео с места аварии тулячка Полина Боева разместила в соцсетях.

По предварительным данным, Nissan сзади врезался в «Ладу», а затем произошло столкновение с микроавтобусом. В аварии пострадала женщина – водитель малолитражки и её пассажир. Оба госпитализированы. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.