Фото: Вологодское объединение поисковиков
Тульские поисковики ищут волонтеров
Поисковому отряду «Память» нужна помощь.
Как отмечают поисковики, за последний год увеличилось количество запросов от населения с просьбой найти информацию о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Чаще всего людей интересует судьба солдат, воинский путь и место захоронения.
В связи с большим объемом информации поисковики приглашают неравнодушных туляков и жителей региона любого возраста оказать им содействие в работе. Волонтеры смогут поработать с электронными базами ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», а также оказать помощь в поиске родственников найденных бойцов.
Телефон для связи с поисковиками: 8 (905) 626-87-79.
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