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Тульские поисковики ищут волонтеров
Фото: Вологодское объединение поисковиков

Тульские поисковики ищут волонтеров

Поисковому отряду «Память» нужна помощь.

Как отмечают поисковики, за последний год увеличилось количество запросов от населения с просьбой найти информацию о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Чаще всего людей интересует судьба солдат, воинский путь и место захоронения.

В связи с большим объемом информации поисковики приглашают неравнодушных туляков и жителей региона любого возраста оказать им содействие в работе. Волонтеры смогут поработать с электронными базами ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», а также оказать помощь в поиске родственников найденных бойцов.

Телефон для связи с поисковиками: 8 (905) 626-87-79.

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