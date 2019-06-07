Тульские поисковики ищут волонтеров

Фото: Вологодское объединение поисковиков

Как отмечают поисковики, за последний год увеличилось количество запросов от населения с просьбой найти информацию о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Чаще всего людей интересует судьба солдат, воинский путь и место захоронения.

В связи с большим объемом информации поисковики приглашают неравнодушных туляков и жителей региона любого возраста оказать им содействие в работе. Волонтеры смогут поработать с электронными базами ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», а также оказать помощь в поиске родственников найденных бойцов.

Телефон для связи с поисковиками: 8 (905) 626-87-79.