Тульские добровольцы могут выиграть 2 млн рублей

В прошлом году шестиклассник из поселка Теплое Михаил Авдеев стал победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина. Его инициатива «ОТветьДОбру» стала одним из ярчайших проектов конкурса.

Проект «ОТветьДОбру» удостоился множества положительных отзывов и был оценён экспертами на самом высоком уровне. Миша одержал победу в категории «Помощь детям», смог рассказать о своей инициативе всей стране и уже сегодня реализует свою идею на новом уровне.

Приём заявок на конкурс «Доброволец России – 2019» идёт полным ходом. Любой желающий может побороться за главный приз – 2 млн рублей, которые направит на реализацию своего социального проекта. В прошлом году туляки представили на конкурс 68 инициатив.