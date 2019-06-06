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В Удмуртии полицейские задержали серийного вора из Тульской области

В Удмуртии полицейские задержали серийного вора из Тульской области

26-летний молодой человек предлагал пенсионерам проверить газовое оборудование, а затем обворовывал их.

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД по Удмуртской Республике задержали 26-летнего неработающего ранее судимого жителя Тульской области, который подозревается в совершении серии краж.

Как уточняет пресс-службе республиканского МВД, подозреваемый под видом работника коммунальных служб проникал в квартиры пенсионеров, предлагая проверить газовое оборудование. Войдя в квартиры, злоумышленник просил хозяев найти газовые книжки. Пока жертвы занимались поисками документов, вор забирал деньги, телефоны и ювелирные украшения. Добычу он сдавал в ломбард.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, установлена его причастность к совершению как минимум четырёх краж на территории Ижевска. Полицейские проводят проверку для выявления других эпизодов его преступной деятельности.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 0
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Место
УдмуртияИжевск

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