Туляк стал победителем конкурса «Доброволец России – 2018»

Фото Михаил Краснов (ТАСС).

Волонтер Михаил Авдеев, шестиклассник из теплинской школы №1, побывал в составе тульской делегации в Москве на большом форуме добровольцев.

В столице собрались ребята, работающие в разных направлениях: помощь детям, уход за стариками, помощь в проведении мероприятий. Форум собрал тысячи участников со всей страны. На участие в конкурсе среди добровольцев поступило почти 16 тысяч заявок. Победителей выбрали в разных номинациях.

В категории до 14 лет в номинации «Помощь детям» победу одержал 12-летний Миша Авдеев из поселка Теплое Тульской области. Он реализует проект «Ответь Добру» вместе с ребятами из объединения «Возрождение». Цель проекта – снизить количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого они вовлекают их в культурную, творческую и общественно-полезную деятельность.

Лауреаты получат от ста тысяч рублей до миллиона на развитие своих нужных и очень важных проектов.