Здание «Цветного бульвара» на проспекте Ленина станет двухэтажным

«Цветной бульвар» на пр. Ленина, 54-б — один из крупнейших в Туле торговых комплексов, специализирующихся на продаже цветов. Собственник здания принял решение о расширении: комплекс планируется реконструировать, чтобы организовать второй этаж. При этом высота вырастет незначительно — всего на 1 метр.

- «Цветной бульвар» — ключевая в городе точка по продаже цветов, — пояснил представитель собственника, ООО «Европейский квартал». — Реконструкция здания назрела давно, и ее планируется провести в кратчайшие сроки, со 2 сентября по февраль 2020 года. На втором этаже будет организован фудкорт с кухнями разных народов мира. Специализация первого этажа, естественно, сохранится: «Цветной бульвар», как и прежде, будет главным в городе местом, где можно купить цветы и букеты.

Валерий Шерин, председатель правительства Тульской области - То, что объект нуждается в качественном обновлении, я думаю, не вызывает сомнений. Хорошо, что у собственника появились возможности привести здание в современный вид.

У членов Градсовета возник вопрос, не уменьшит ли выросшее на один этаж здание поступление естественного света в квартиры дома, расположенного позади него. Застройщик пояснил:

существующая высота увеличится всего на один метр, что соответствует нормативам и не ухудшит освещенность квартир.

«С жителями данный вопрос проговаривался, в дальнейшем он также будет осуждаться с ними на публичным слушаниях. Более того, сейчас мы выясняем нужды людей, планируем помочь им в благоустройстве двора», — отметил представитель застройщика.

Фасад «Цветного бульвара» при реконструкции будет обновлен и приобретет современный стильный облик, появится отделка декоративным камнем. Кроме того, перед зданием будет проведено благоустройство: появится больше зелени, лавочки, новая плитка — практически небольшой сквер.

На Градсовете отметили: объект, формирующий облик одного из ключевых проспектов города, после реконструкции видится достаточно привлекательным.

Проект был одобрен рабочей группой Градостроительного совета при условии проведения публичных слушателей с жителями города.