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Здание «Цветного бульвара» на проспекте Ленина станет двухэтажным

Здание «Цветного бульвара» на проспекте Ленина станет двухэтажным

Проект реконструкции торгового центра был рассмотрен на Градостроительном совете.

«Цветной бульвар» на пр. Ленина, 54-б — один из крупнейших в Туле торговых комплексов, специализирующихся на продаже цветов. Собственник здания принял решение о расширении: комплекс планируется реконструировать, чтобы организовать второй этаж. При этом высота вырастет незначительно — всего на 1 метр.

- «Цветной бульвар» — ключевая в городе точка по продаже цветов, — пояснил представитель собственника, ООО «Европейский квартал». — Реконструкция здания назрела давно, и ее планируется провести в кратчайшие сроки, со 2 сентября по февраль 2020 года. На втором этаже будет организован фудкорт с кухнями разных народов мира. Специализация первого этажа, естественно, сохранится: «Цветной бульвар», как и прежде, будет главным в городе местом, где можно купить цветы и букеты.

Валерий Шерин, председатель правительства Тульской области

- То, что объект нуждается в качественном обновлении, я думаю, не вызывает сомнений. Хорошо, что у собственника появились возможности привести здание в современный вид.

У членов Градсовета возник вопрос, не уменьшит ли выросшее на один этаж здание поступление естественного света в квартиры дома, расположенного позади него. Застройщик пояснил:

существующая высота увеличится всего на один метр, что соответствует нормативам и не ухудшит освещенность квартир.

«С жителями данный вопрос проговаривался, в дальнейшем он также будет осуждаться с ними на публичным слушаниях. Более того, сейчас мы выясняем нужды людей, планируем помочь им в благоустройстве двора», — отметил представитель застройщика.

Фасад «Цветного бульвара» при реконструкции будет обновлен и приобретет современный стильный облик, появится отделка декоративным камнем. Кроме того, перед зданием будет проведено благоустройство: появится больше зелени, лавочки, новая плитка — практически небольшой сквер.

На Градсовете отметили: объект, формирующий облик одного из ключевых проспектов города, после реконструкции видится достаточно привлекательным.

Проект был одобрен рабочей группой Градостроительного совета при условии проведения публичных слушателей с жителями города.

 

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 19:38 −2
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