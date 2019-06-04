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В Кадастровой палате пройдёт горячая линия для туляков

В Кадастровой палате пройдёт горячая линия для туляков

Специалист ответит на вопросы, связанные с подготовкой технического плана и постановкой построек на кадастровый учёт.

В среду, 5 июня, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей по вопросам подготовки технического плана, который будет представлен для осуществления постановки на учёт зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Андрей Деревянко. Звонки принимаются по телефону: 8(4872)77-32-78, с 10.00 до 12.00.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 0
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