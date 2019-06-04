В Кадастровой палате пройдёт горячая линия для туляков

Специалист ответит на вопросы, связанные с подготовкой технического плана и постановкой построек на кадастровый учёт.

В среду, 5 июня, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей по вопросам подготовки технического плана, который будет представлен для осуществления постановки на учёт зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Андрей Деревянко. Звонки принимаются по телефону: 8(4872)77-32-78, с 10.00 до 12.00.