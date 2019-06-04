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Останки найденных в Арсеньевском районе бойцов и командиров захоронят 22 июня
Фото: temryuk.ru

Останки найденных в Арсеньевском районе бойцов и командиров захоронят 22 июня

Всего искателям удалось обнаружить 221 бойца. Церемония захоронения состоится на местном Кургане Славы.

Останки бойцов и командиров, погибших в конце февраля 1943 года в ожесточенных боях на территории Арсеньевского района Тульской области, будут с воинскими почестями захоронены на Кургане Славы возле деревни Большие Голубочки.

Как уточнил командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков, торжественная церемония захоронения состоится в полдень 22 июня, в День памяти и скорби.

Установлена принадлежность воинов к пятой стрелковой дивизии и 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Всего искатели извлекли из раскопа останки 221 бойца. Артефакты, найденные при раскопках, переданы в Арсеньевский краеведческий музей. Личные вещи, которые могут помочь установить имена погибших, находятся на экспертизе.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +5
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Тульская областьАрсеньевский район

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