В Щекино экс-директора муниципального предприятия осудят за мошенничество

Мужчина незаконно «заработал» более 75 тысяч рублей на монтаже счётчиков воды.

В Щекино заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в двух эпизодах мошенничества.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, несколько лет назад обвиняемый занимал должность начальника по эксплуатации тепло-, водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Огаревское ЖКХ» и одновременно был директором ООО «ЖилКомСфера».

Между этими организациями заключены договоры на проведение работ по монтажу узлов учета холодной воды. Мужчина, используя своё служебное положение, приказал сотрудникам МУП «Огаревское ЖКХ» установить счётчики, а в актах приёмки указал, что работы провели специалисты ООО «ЖилКомСфера».

Сумма ущерба составила 75210 рублей. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд. Также подано исковое заявление о возмещении причиненного ущерба.