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В Арсеньевском районе поисковики подняли останки 220 бойцов и командиров
Фото Михаила Булдакова

В Арсеньевском районе поисковики подняли останки 220 бойцов и командиров

Все они будут с воинскими почестями захоронены на одном из мемориалов.

Поисковики завершили первый этап полевых работ на территории Арсеньевского района Тульской области. Об этом сообщил командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков. Искатели обнаружили и вынесли из леса останки 220 красноармейцев и краснофлотцев. Это военнослужащие 5-й стрелковой дивизии и 116-й отдельной морской стрелковой бригады, павшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в конце февраля 1943 года.

Личные вещи бойцов и военные артефакты, найденные при раскопках, переданы в краеведческий музей рабочего поселка Арсеньево для размещения в экспозиции. Так называемые «смертные медальоны» и личные вещи, которые могут помочь установить имена погибших, направлены на экспертизу.

Поисковики передали сотрудникам правоохранительных органов большое количество боеприпасов – артиллерийские снаряды разных калибров, минометные мины, ручные гранаты Ф-1, РГД-33, РГ-42, взрыватели различных систем, тротиловые шашки. Всё это будет уничтожено. 

Останки найденных бойцов и командиров с воинскими почестями будут перезахоронены на территории одного из Мемориалов Воинской доблести на территории Арсеньевского района. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:19 +10
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Тульская областьАрсеньевский район

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