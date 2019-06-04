За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Тульской области, за последние семь дней с жалобами на присасывание клещей в лечебно-профилактические организации региона обратились 355 человек, среди них – 101 ребёнок.

С начала клещи покусали 1226 человек (из них 423 ребёнка). Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах и в лесополосах. Большинство обращений поступают после выездов на природу, когда люди пренебрегают средствами защиты.

С начала сезона исследовано 680 снятых с людей клещей и 107 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 13,3%, анаплазмой – 2,8%. Проведены акарицидные обработки 872,1 га территории Тульской области, в том числе более 420 га территорий летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Проверить насекомое на наличие инфекции можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, д. 114, телефон: 37-39-56), с 8.30 до 16.00 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.