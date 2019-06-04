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За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

Акарицидная обработка проведена на площади более 870 га.

По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Тульской области, за последние семь дней с жалобами на присасывание клещей в лечебно-профилактические организации региона обратились 355 человек, среди них – 101 ребёнок.

С начала клещи покусали 1226 человек (из них 423 ребёнка). Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах и в лесополосах. Большинство обращений поступают после выездов на природу, когда люди пренебрегают средствами защиты.

С начала сезона исследовано 680 снятых с людей клещей и 107 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 13,3%, анаплазмой – 2,8%. Проведены акарицидные обработки 872,1 га территории Тульской области, в том числе более 420 га территорий летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Проверить насекомое на наличие инфекции можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (ул. Оборонная, д. 114, телефон: 37-39-56), с 8.30 до 16.00 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.

Консультации по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами можно получить по телефонам: 37-07-06, 37-33-25 и 37-30-77.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:22 0
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